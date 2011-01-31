کنگره "شعر دفاع مقدس" پرچم مقاومت را به اهتزار در آورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر و منتقد ادبی عنوان کرد: متاسفانه امروزه بسیاری از شاعران به کپی‌برداری و رونویسی از روی دست دیگران می‌پردازند و فقدان خلاقیت و نوآوری موجب غیر ملموس و کلیشه‌ای شدن مولفه‌های شعرشان شده است.

سجادی از شعر "کجایید ای شهیدان خدایی" به عنوان یک نمونه کلاسیک از شعر جنگ یاد کرد و افزود: با اینکه شاعران بسیاری برای جنگ شعر سروده‌اند، اما این قطعه هنوز از پس اعصار و قرون می‌درخشد؛ چون جنبه‌های علمی و مذهبی در آن پررنگ است.

سراینده "میکائیل و گاو آهن مغموم" با پررنگ خواندن نقش کنگره سراسری "شعر دفاع مقدس" در ترسیم چشم‌اندازهای آینده، یادآور شد: کسانی که صرفاً به دنبال مطامع مادی و دنیوی خود هستند، هیچ سهمی در پیشبرد جریان ادبیات دفاع مقدس ندارند و باید آنها را از گردونه ادبیات بیرون گذاشت.

وی همچنین از سپیده کاشانی،‌ قیصر امین‌پور، سلمان هراتی و سید حسن حسینی به عنوان شاعرانی تاثیرگذار در حوزه شعر دفاع مقدس یاد کرد و از شاعران جوان خواست که آثار این بزرگان را مورد مداقّه قرار دهند.

سجادی در پایان خواستار تسریع در آهنگ رشد ادبیات دفاع مقدس شد و گفت: آنچه زمینه‌های افول این ادبیات را فراهم می‌کند، نبود جشنواره‌های مکفی است و امید می‌رود که کنگره "شعر دفاع مقدس" با حساسیت، از نقش فرهنگی خود دفاع کند و آن را شیوع دهد.

نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس اسفند ماه سال جاری در یزد برگزار خواهد شد.