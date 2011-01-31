  1. هنر
  2. سایر
۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۸

سجادی:

کنگره "شعر دفاع مقدس" پرچم مقاومت را به اهتزار در آورده است

کنگره "شعر دفاع مقدس" پرچم مقاومت را به اهتزار در آورده است

دکتر سید محمود سجادی گفت: با گذشت نزدیک به دو دهه از عمر کنگره سراسری "شعر دفاع مقدس" می‌توان گفت که این رویداد ادبی پرچم مقاومت را به اهتزاز درآورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر و منتقد ادبی عنوان کرد: متاسفانه امروزه بسیاری از شاعران به کپی‌برداری و رونویسی از روی دست دیگران می‌پردازند و فقدان خلاقیت و نوآوری موجب غیر ملموس و کلیشه‌ای شدن مولفه‌های شعرشان شده است.

سجادی از شعر "کجایید ای شهیدان خدایی" به عنوان یک نمونه کلاسیک از شعر جنگ یاد کرد و افزود: با اینکه شاعران بسیاری برای جنگ شعر سروده‌اند، اما  این قطعه هنوز از پس اعصار و قرون می‌درخشد؛ چون جنبه‌های علمی و مذهبی در آن پررنگ است.

سراینده "میکائیل و گاو آهن مغموم"  با پررنگ خواندن نقش کنگره سراسری "شعر دفاع مقدس" در ترسیم چشم‌اندازهای آینده، یادآور شد: کسانی که صرفاً به دنبال مطامع مادی و دنیوی خود هستند، هیچ سهمی در پیشبرد جریان ادبیات دفاع مقدس ندارند و باید آنها را از گردونه ادبیات بیرون گذاشت.

وی همچنین از سپیده کاشانی،‌ قیصر امین‌پور، سلمان هراتی و سید حسن حسینی به عنوان شاعرانی تاثیرگذار در حوزه شعر دفاع مقدس یاد کرد و از شاعران جوان خواست که آثار این بزرگان را مورد مداقّه قرار دهند.

سجادی در پایان خواستار تسریع در آهنگ رشد ادبیات دفاع مقدس شد و گفت: آنچه زمینه‌های افول این ادبیات را فراهم می‌کند، نبود جشنواره‌های مکفی است و امید می‌رود که کنگره "شعر دفاع مقدس" با حساسیت، از نقش فرهنگی خود دفاع کند و آن را شیوع دهد.

نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس اسفند ماه سال جاری در یزد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1243311

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه