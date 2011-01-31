  1. هنر
  2. سایر
۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

خرید 2500 نسخه از کتاب "نامیرا" برای کتابخانه‌های عمومی کشور

خرید 2500 نسخه از کتاب "نامیرا" برای کتابخانه‌های عمومی کشور

نهاد کتابخانه‌های عمومی 2500 نسخه از کتاب "نامیرا" نوشته صادق کامیار را که چندی پیش به عنوان اثر شایسته تقدیر جایزه جلال آل‌احمد معرفی شد، خریداری کرد.

سیدمظفر شجاعی مدیر انتشارات نیستان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید این خبر گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور دو عنوان از کتاب‌های نیستان را شامل "نامیرا" (نوشته صادق کامیار) و "سقای آب و ادب" (نوشته سیدمهدی شجاعی) هر کدام در شمارگان حدود 2500 نسخه خریداری کرده و قرار است برای استفاده کتابخانه‌ها و مراکز مرتبط با این نهاد، ارسال شود.
 
کتاب "نامیرا" بازآفرینی تاریخ صدر اسلام است و به حوادثی که در سال‌های 60 و 61 هجری در کوفه رخ می‌دهد، پرداخته است. این کتاب که چندی پیش جایزه جلال آل‌احمد به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد، در 336 صفحه و با قیمت 5400 تومان منتشر شده است.
 
کتاب "سقای آب و ادب" هم که تازه‌ترین اثر سیدمهدی شجاعی محسوب می‌شود، به داستان زندگی حضرت عباس (ع) می‌پردازد و زوایای جدیدی از دقایق زندگی و ظرائف شخصیتی ایشان را مورد بررسی قرار داده است. این کتاب در 264 صفحه و با قیمت 6000 تومان در بازار موجود است.
 
خبر دیگر از رمان "سقای آب و ادب" اینکه به زودی چاپ چهارم آن روانه بازار خواهد شد و این در حالی است که بیشتر از دو ماه از عرضه چاپ نخست آن نمی‌گذرد و شمارگان آن هم در چاپ‌های اول تا سوم 5000 نسخه بوده است.
 
همچنین چاپ سوم رمان "نامیرا" به زودی روانه بازار می‌شود. شمارگان این کتاب در چاپ‌های اول و دوم 2200 نسخه بود و قرار است برای بار سوم  به همین تعداد چاپ شود.
کد مطلب 1243399

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه