سیدمظفر شجاعی مدیر انتشارات نیستان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید این خبر گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور دو عنوان از کتاب‌های نیستان را شامل "نامیرا" (نوشته صادق کامیار) و "سقای آب و ادب" (نوشته سیدمهدی شجاعی) هر کدام در شمارگان حدود 2500 نسخه خریداری کرده و قرار است برای استفاده کتابخانه‌ها و مراکز مرتبط با این نهاد، ارسال شود.

کتاب "نامیرا" بازآفرینی تاریخ صدر اسلام است و به حوادثی که در سال‌های 60 و 61 هجری در کوفه رخ می‌دهد، پرداخته است. این کتاب که چندی پیش جایزه جلال آل‌احمد به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد، در 336 صفحه و با قیمت 5400 تومان منتشر شده است.

کتاب "سقای آب و ادب" هم که تازه‌ترین اثر سیدمهدی شجاعی محسوب می‌شود، به داستان زندگی حضرت عباس (ع) می‌پردازد و زوایای جدیدی از دقایق زندگی و ظرائف شخصیتی ایشان را مورد بررسی قرار داده است. این کتاب در 264 صفحه و با قیمت 6000 تومان در بازار موجود است.

خبر دیگر از رمان "سقای آب و ادب" اینکه به زودی چاپ چهارم آن روانه بازار خواهد شد و این در حالی است که بیشتر از دو ماه از عرضه چاپ نخست آن نمی‌گذرد و شمارگان آن هم در چاپ‌های اول تا سوم 5000 نسخه بوده است.

همچنین چاپ سوم رمان "نامیرا" به زودی روانه بازار می‌شود. شمارگان این کتاب در چاپ‌های اول و دوم 2200 نسخه بود و قرار است برای بار سوم به همین تعداد چاپ شود.