آذربایجان غربی اتوبوس-آمبولانس ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محبوب زارع در جلسه ستاد بحران آذربایجان غربی با اشاره به بروز ترافیک سنگین در محل وقوع سانحه هوایی ارومیه، افزود: ستاد بحران باید در این زمینه اقدامات لازم را جهت خرید اتوبوس‌آمبولانس برای جلوگیری از مشکلات مشابه در حوادث طبیعی و غیر طبیعی انجام دهد.

وی در ادامه بر لزوم گسترش آموزشهای امدادگری برای دهیاران و عموم مردم، بیان داشت: با توجه به نبود امکانات امدادرسانی به مصدومان حوادث طبیعی و غیر طبیعی در روستاهای آذربایجان غربی، برگزاری این دوره ‌های آموزشی در خدمات و امدادرسانی بموقع به مجروحان و حادثه دیده گان موثر خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و مناطق محروم استانداری آذربایجان غربی از اجرای طرح ارائه آموزشهای امداد و نجات به دهیاران آذربایجان غربی با همکاری جمعیت هلال احمر استان خبر داد و اظهار داشت: همچنین دوره های آموزشی چهارگانه ویژه کارکنان دولت برای دهیاران نیز برگزار می شود.

تجهیز روستاهای آذربایجان غربی به وسایل امداد و نجات ضروری است

زارع خاطر نشان کرد: طی برگزاری این دوره‌های آموزشی، دهیاران آموزشهای لازم در زمینه کمک‌های اولیه و فوریتهای پزشکی، جستجو، امداد و نجات، آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرطبیعی، کلیات اطفای حریق و راه‌های پیشگیری از آن ارائه می شود.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم تجهیز روستاهای استان به وسائل اولیه امداد و نجات، افزود: موفقیت در امداد و نجات در گرو ارائه آموزش‌های لازم و تجهیزات امکانات کافی بوده که در این راستا جمعیت هلال ‌احمر جهت ارائه آموزشهای لازم به دهیاران باید برنامه‌ریزی کند.