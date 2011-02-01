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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۳۷

آذربایجان غربی اتوبوس-آمبولانس ندارد

آذربایجان غربی اتوبوس-آمبولانس ندارد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور روستایی و مناطق محروم استانداری آذربایجان غربی از نبود اتوبوس آمبولانس جهت استفاده در مواقع بحرانی و حوادث در استان انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محبوب زارع در جلسه ستاد بحران آذربایجان غربی با اشاره به بروز ترافیک سنگین در محل وقوع سانحه هوایی ارومیه، افزود: ستاد بحران باید در این زمینه اقدامات لازم را جهت خرید اتوبوس‌آمبولانس برای جلوگیری از مشکلات مشابه در حوادث طبیعی و غیر طبیعی انجام دهد.

وی در ادامه بر لزوم گسترش آموزشهای امدادگری برای دهیاران و عموم مردم، بیان داشت: با توجه به نبود امکانات امدادرسانی به مصدومان حوادث طبیعی و غیر طبیعی در روستاهای آذربایجان غربی، برگزاری این دوره ‌های آموزشی در خدمات و امدادرسانی بموقع به مجروحان و حادثه دیده گان موثر خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و مناطق محروم استانداری آذربایجان غربی از اجرای طرح ارائه آموزشهای امداد و نجات به دهیاران آذربایجان غربی با همکاری جمعیت هلال احمر استان خبر داد و اظهار داشت: همچنین دوره های آموزشی چهارگانه ویژه کارکنان دولت برای دهیاران نیز برگزار می شود.

تجهیز روستاهای آذربایجان غربی به وسایل امداد و نجات ضروری است

زارع خاطر نشان کرد: طی برگزاری این دوره‌های آموزشی، دهیاران آموزشهای لازم در زمینه کمک‌های اولیه و فوریتهای پزشکی، جستجو، امداد و نجات، آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرطبیعی، کلیات اطفای حریق و راه‌های پیشگیری از آن ارائه می شود.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم تجهیز روستاهای استان به وسائل اولیه امداد و نجات، افزود: موفقیت در امداد و نجات در گرو ارائه آموزش‌های لازم و تجهیزات امکانات کافی بوده که در این راستا جمعیت هلال ‌احمر جهت ارائه آموزشهای لازم به دهیاران باید برنامه‌ریزی کند.

کد مطلب 1243901

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