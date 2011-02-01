مدارس رفسنجان به سمت هوشمند شدن پیش می روند

به گزارش خبرنگار مهر در رفسنجان، محمد حسینی نسب ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مدارس هوشمند مدارسی هستند که کلیه کارهای آن با نرم افزار دولت الکترونیک انجام می شود و سیستم اتوماسیون آنها کامل است.

وی با بیان اینکه هنوز مدرسه ای در رفسنجان هوشمند نیست، افزود: هوشمند کردن چند مدرسه را در سال آینده در دستور کار داریم و برنامه ریزی در این رابطه صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: هم اکنون 76 مدرسه در رفسنجان پیشرو هستند که در آنها کارگاههای مجهز آموزشی و رایانه ای وجود دارد.

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان با اشاره به برنامه های این اداره در دهه فجر، گفت: اجرای مسابقات احکام، مسابقات علمی، ورزشی، عکاسی، داستان گویی از انقلاب، مسابقه عکاسی در بین دانش آموزان و پیامک همراه با جوایز از جمله برنامه هایی است که در دهه فجر در مدارس رفسنجان اجرا می شود.

حسینی نسب تصریح کرد: زنگ انقلاب همزمان با ورود بنیانگذار انقلاب اسلامی به میهن در تمامی مدارس شهرستان به صدا درمی آید که به صورت نمادین در دبیرستان دخترانه فرهنگیان با حضور مسئولین برگزار می شود.

وی بیان کرد: عصر 12 بهمن برخی از رتبه های زیر هزار و نخبگان المپیادی رفسنجان در مراسمی که در دانشکده چمران با حضور استاندار برگزار خواهد شد تجلیل می شود.

وی ادامه داد: در 17 بهمن ماه از 42 رتبه زیر هزار در کنکور سراسری سال 89 تجلیل می شود و به قولی که به این عزیزان داده شده بود عمل می شود.

حسینی نسب با اشاره به کمکهای خیرین مدرسه ساز به این اداره، خاطرنشان کرد: یکی از خیرین چندی پیش مبلغ 200 میلیون تومان برای احداث دبیرستان دخترانه معارف اسلامی کمک کرد و اکنون این مدرسه با مشارکت 50 درصدی دولت در حال ساخت است.

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان در پاسخ به سوالی در زمینه اجرای طرح ملی شنا، گفت: چهار و هزار و 100 دانش آموز پایه سوم ابتدایی در شهرستان تحت پوشش هستند که در حال حاضر برای هزار نفر از آنها برنامه ریزی شده است.

محمد حسینی نسب در این زمینه افزود: دیروز اختتامیه دور اول شنای پایه سوم برگزار شد و برای 500 نفر از دانش آموزان کارت مهارت شنای دوره اول صادر شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه تنها یک استخر در شهر وجود دارد در این زمینه محدودیت داریم و نمی توانیم تعداد بیشتری را در حال حاضر تحت پوشش داشته باشیم.

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان با اشاره به وجود مدارس قرآنی، تصریح کرد: هم اکنون 40 مدرسه قرآنی در شهرستان وجود دارد که بعدازظهرها کلاسهای آموزش قرآن برای دانش آموزان برگزار می شود.

وی با اشاره به مدارس غیرانتفاعی در رفسنجان، گفت: از 50 هزار دانش آموز رفسنجانی نزدیک به 4 هزار و 700 دانش آموز در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند.

حسینی نسب همچنین با تأکید بر عدالت آموزشی در مدارس شهرستان، افزود: در جهت عدالت آموزشی مخصوصا در روستاها، تاکنون 14 مجتمع آموزشی و پرورشی منفصل در روستاهای رفسنجان راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: حتی تأکید مقام وزارت این است که مجتمع های آموزشی و پرورشی متصل را هم در شهر داشته باشیم.