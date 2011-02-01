بیت امام خمینی‌(ره) در قم گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مراسم بزرگداشت یاد و خاطره ورود رهبر انقلاب اسلامی ایران به کشور قبل از ظهر سه‌شنبه با حضور جمعی از نیروهای مسلح استان قم بویژه پاسداران و بسیجیان سپاه علی بن ابیطالب(ع) و مردم شهیدپرور قم در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه‌(س)، 1357 دانش آموز قمی با بر تن داشتن لباس‌هایی مزین به سه رنگ پرچم جمهوری اسلامی ایران " سرود خمینی ای امام" را خواندند.



در این مراسم که تولیت آستانه مقدسه حرم مطهر حضرت معصومه(س)، سردار مهدی مهدوی نژاد فرمانده سپاه استان قم، سردار توکلی فرمانده نیروی انتطامی قم و حجت الاسلام سیدحسن اکبری نماینده ولی فقیه در سپاه استان قم و مدیرکل آموزش و پرورش استان قم حضور داشتند، حجت الاسلام سقای بی ریا مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت به ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران و الگوگیری مردم دیگر کشورها از این انقلاب پرداختد.



پس از سخنرانی‌، حاضران با در دست داشتن شاخه‌های گل از خیابان ارم به سمت بیت حضرت امام خمینی‌(ره) با سر دادن شعارهای انقلابی حرکت کردند و با حضور در بیت امام و اهدای شاخه‌های گل، یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

نماینده ولی فقیه در سپاه استان قم نیز در بیت امام راحل ضمن تشکر و قدردانی از حضور پرشکوه مردم و نیروهای مسلح قم، این مراسم را تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل عنوان کرد.



شایان ذکر است، رژه موتورسواران نیز از مقابل حرم حضرت معصومه‌(س) در حالی که پرچم‌های منقش به نام پیامبر اکرم‌(ص) را حمل می‌کردند تا بیت امام راحل در قم برگزار شد و کودکان دبستانی قم نیز در این گلباران با در دست داشتن پرچم ایران و شاخه گل حضور پررنگی داشتند.