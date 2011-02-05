به گزارش خبرنگار مهر از شازند اراک، قرارداد ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی به ارزش تقریبی 1.3 میلیارد دلار به طور رسمی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شد.

بر این اساس امروز با حضور وزیر نفت عملیات اجرایی ساخت خط لوله انتقال نفت خام ترش از منطقه سبزآب به ری و همچنین عملیات ساخت خط لوله انتقال فرآورده های نفتی از آبادان - اهواز - اراک به ری آغاز شد.

طول خط لوله انتقال نفت سبزآب به ری حدود 650 کیلومتر بوده که با بهره برداری از این پروژه در مجموع ظرفیت انتقال نفت خام ایران حدود 450 هزار بشکه در روز افزایش می یابد. هدف از اجرای این قرارداد انتقال نفت خام ترش و سنگین میادین نفتی دزفول شمالی به پالایشگاههای کرمانشاه، شهریار تبریز، امام خمینی شازند و پالایشگاه تهران است.

بر اساس برنامه زمانبندی پیش بینی می شود ساخت این خط لوله تا سال 1392 توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به پایان برسد.

همچنین در روز جاری عملیات ساخت خط لوله انتقال فرآورده های نفتی از آبادان به ری به طول تقریبی 950 کیلومتر و با هدف انتقال روزانه 300 هزار بشکه فرآوره های نفتی وارداتی و تولیدات پالایشگاههای نفت آبادان، کرمانشاه و اراک آغاز می شود.

پیش بینی می شود با ساخت این خط لوله انتقال فرآورده های نفتی از تردد روزانه حدود 3 هزار دستگاه نفتکش جاده پیما کاسته شود، ضمن آنکه این پروژه نفتی هم باید تا مهرماه سال 1392 توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به پایان برسد.