گروهك تروريستي زرقاوي يك ژاپني را درعراق به گروگان گرفت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري رويترز، گروهك تروريستي"جهاد در سرزمين عراق" به رهبري زرقاوي روز گذشته دريك نوارويدئويي جديد خود كه شبكه خبري الجزيره آن را پخش كرد، اعلام نمود: ما به دولت ژاپن 48 ساعت مهلت مي دهيم تا نيروهاي خود را ازاين كشورخارج سازد در غيراين صورت گروگان ژاپني را مي كشيم.

اين منبع خبري مي افزايد : نيك برگ آمريكايي يكي ازگروگانهايي بود كه ماه مي گذشته بدست گروه ابو مصعب الزرقاوي به قتل رسيد.

اين منبع خبري همچنين در خصوص گروگانگيري اخيرآورده يك مرد نقابداراز اين گروه درنوار ويدئويي گفت: يكي ازنيروهاي ژاپني دراسارت گروه جهاد درسرزمين عراق قراردارد و معلوم شده كه او پس از سفر به اسراييل و اردن به عراق آمده است.

لازم به ذكر است پس از اينكه دولت ژاپن 550 نظامي ژاپني را با هدف بازسازي وارائه كمكهاي بشردوستانه ها درشهر سماوه عراق واقع در270 كيلومتري جنوب بغداد پياده كرد با موجي ازمخالفتها واعتراضات مردمي مواجه شد زيرااين اقدام مغاير با نص صريح قانون اساسي ژاپن است.

هاتسوهيسا تاكاشيما سخنگوي وزارت خارجه ژاپن به خبرگزاري رويترزگفته است: اين وزارت خانه تلاش مي كند تا صحت اين اطلاعات را ثابت كند.وي افزود : متاسفانه ما هيچ گزارش مستقلي درخصوص گروگان گيري دريافت نكرديم.

خبرگزاري كيودو ژاپن به نقل از وزارت دفاع اين كشوراعلام كرد هنوزخبري ازسوي نيروهاي ژاپني مستقردرشهرسماوه مبني بر ناپديد شدن نيروهاي خود به دست ما نرسيده است.

راديو ژاپن (ان اچ كي ) به نقل از معاون وزير دفاع ژاپن اعلام كرد: اين وزارتخانه تحقيقات خود را آغاز خواهد كرد تا دريابد سربازي از نيروهاي اين كشور درعراق مفقود شده يا خير.

كيودو گفت:جونيچيرو كويزومي نخست وزيرژاپن به تمام وزارتخانه هاي دستور داده اطلاعاتي دراين مورد جمع آوري كنند.وي افزود : دولت يك مركز بحران در دفتر نخست وزير تشكيل مي دهد.