پیغمبری و عربی به مدال طلا دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای ووشو قهرمانی ایران، انتخابی تیم ملی روز گذشته با حضور 400 ووشوکار در قالب 33 تیم از 32 استان در مجموعه ورزشی انقلاب کرج آغاز شد. این مسابقات در دو بخش تالو و سانشو برگزار می شود که در روز نخست و در بخش تالو مدالهای طلای دو فرم به اعضای تیم ملی رسید.

در فرم "نان چوان" تالو فرشاد عربی از استان خوزستان با امتیاز 70 / 9 صاحب مدال طلا شد، مجتبی رضایی از تهران (الف) با امتیاز 18 / 9 به مدال نقره دست یافت و طاهر قاسمی از استان هرمزگان با امتیاز 05 / 9 صاحب گردن آویز برنز شد.

اما احسان پیغمبری دارنده مدال برنز بازیهای آسیایی در فرم "چانگ چوان" موفق به کسب مدال طلا شد. وی با امتیاز 9.36 از خراسان رضوی صاحب مدال طلا شد. مهدی قربانی دیگر عضو تیم ووشو ایران در بازی های آسیایی با امتیاز 9.21 از کرمانشاه به مدال نقره دست یافت و امیر محمدرضایی از زنجان با امتیاز 9.16 سوم شد.

رقابتهای ووشو انتخابی تیم ملی به مدت سه روز در کرج برگزار می شود. تیم ملی ایران سال آینده رقابتهای ووشو قهرمانی جهان در کره جنوبی را پیش رو دارد.