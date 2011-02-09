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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

قالیباف:

فرهنگ مجاهدت و شهادت انقلاب را به پیروزی رساند

فرهنگ مجاهدت و شهادت انقلاب را به پیروزی رساند

شهردار تهران گفت: آنچه انقلاب را به پیروزی رساند، فرهنگ مجاهدت و شهادت بود و اگر امروز از این فرهنگ فاصله بگیریم تداوم انقلاب زیر سوال می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، شب گذشته در نخستین یادواره شهدای دهه فجر انقلاب اسلامی که با عنوان "مهر دلدارها" در تالار اندیشه حوزه هنری و با حضور جمعی از خانواده شهدای انقلاب برگزار شد، گفت: همیشه این را گفته ام که انسان در هر محفلی امکان سخن گفتن دارد الا مجالسی که خانواده محترم شهدا در آن حضور دارند ، ما نیز به عنوان کسانی که روزی همرزم شهدا بودیم و اکنون در مسئولیتی هستیم ، همه امیدمان این است که از دعای خیر خانواد شهدا بهره مند شویم.

وی افزود: اگر مجاهدت شهدا و رهبری های معمار کبیر انقلاب اسلامی نبود، قطعا امروز چنین استقلال و عزتی نصیب ملت ما نمی شد و نظام جمهوری اسلامی حسنه جاریه است که توانسته در دنیا به برکت خون شهدا این گونه بدرخشد.

شهردار تهران افزود : شهدا بر سر سفره الهی نشستند و پدران و مادران شهدا باید بدانند که فرزندانشان امانت های الهی بودند که در اختیارشان قرار داشتند و آن ها هم به بهترین شکل این امانت ها را به صاحب اصلی اش بازگرداندند و هیچ معامله ای سودمند تر از این معامله نیست.

قالیباف تصریح کرد : این من و امثال من هستیم که باید یاد و خاطره شهدا را گرامی بداریم و بدانیم که در این زمان چگونه مجاهدت کنیم و دینمان را به شهدا ادا کنیم . امروز همه ما به شهدا و دعای خیر خانواده آنها نیازمندیم.

شهردار تهران ادامه داد: از سوی دیگر اگر امروز از منظر شرایط دنیوی نیز ببینیم، شاهدیم که خون شهدا در ابعاد مختلف به ثمر نشسته است ، بعد از 32 سال از پیروزی انقلاب ، بدون شک امروز هم یاد شهدا از افتخار آمیزترین اقدامات زندگی ماست ، توجه کنیم که امروز رژیم مخلوع پهلوی کجاست ، حزب بعث کجاست و صدام با چه ذلتی توسط دوستان خود دستگیر و اعدام شد و همه این ها جز نتیجه خون شهدا نیست.

قالیباف افزود: خدا در این دنیا برکات زیادی به خون شهدا داده است و عزت امروز مسلمانان در دنیا و عظمتی که امروز اسلام و مکتب اهل بیت (ع) در دنیا دارد همه و همه ثمره مجاهدت شهدا و سختی هایی است که آنان و خانواده هایشان متحمل شدند.

وی خاطر نشان کرد: شاید فضایی که امروز در کشور ماست مورد قبول خانواده شهدا و بخشی از متدینان نباشد و حتما نیز انتظار بیش از این هاست ، اما همین وضع موجود به نسبت قبل از انقلاب ، بهتر است و این به برکت خون شهدا به دست آمده است .

شهردار تهران ، انقلاب اسلامی را موجب تجدید حیات اسلام در این مقطع از تاریخ دانست و افزود : اجر و ثواب این کار در این مقطع به نام شهدا و خانواده آنان ثبت شده است و ذخیره اخروی برای آنان خواهد بود .

قالیباف تصریح کرد: امروز هر کس در این کشور با هر گرایش و سلیقه ای، حتی اگر انقلابی و رزمنده و حزب اللهی هم نباشد، فقط اگر یک جو انصاف و غیرت داشته باشد و بویی از انسانیت برده باشد ، زندگی مادی و معنوی خود را مدیون شهدا می داند.

وی با بیان این که امنیت امروز کشور به برکت خون شهدا به دست آمده است و باید قدر همه این ها را دانست ، گفت : هرگز خانواده شهدا و فرزندان آنان نیازمند چنین نگاهی از سوی من و امثال من نیستند ، آنها با خدای خود معامله کردند و ما هستیم که نیازمند دعای خیر یکایک شهدا هستیم و وظیفه داریم برای تداوم این فرهنگ در انقلاب تلاش کنیم .
وی افزود: تداوم روحیه جهاد و شهادت باید در من و امثال من به گونه ای باشد که اگر هر لحظه قرار شد تا به جبهه ها برویم اسلحه به دست گیریم و ذره ای در آن تردید نکنیم و چیزهایی مانند خانواده ، مسئولیت ، قدرت و ... ما را نگه ندارد و این احساس یعنی روحیه دوران دفاع مقدس و اگر هر مانعی پیش آید یعنی ما زمین گیر شدیم و آن روحیه را نداریم.

قالیباف با تاکید بر گرامیداشت یاد شهدا ، تصریح کرد : بر این باوریم که زمانی می توانیم گفتمان شهدا و فرهنگ جهاد و شهادت را پیش بریم که همه فعالیت های ما در کشور بر بستر معنویت و اخلاق دنبال شود .

شهردار تهران با اشاره به دهه چهارم انقلاب و نامگذاری آن از سوی مقام معظم رهبری با عنوان دهه پیشرفت و عدالت ، گفت : عدالت مهمترین دغدغه ما در انقلاب و نظام جمهوی اسلامی است ، اما مطمئن باشیم که این پیشرفت و عدالت زمانی پیش می رود که بر بستر معنویت و اخلاق حرکت کنیم ، چراکه اهمیت معنویت کمتر از اهمیت عدالت در جامعه نیست .

وی افزود : اگر جامعه ای از معنویت و اخلاق فاصله بگیرد ، تحقق عدالت و پیشرفت در آن ممکن نیست ، اگر انقلاب ما اسلامی و فرهنگی بوده و همه تاکید آن بر موضوعات معنوی و اخلاق است و باید تلاش کنیم در این بستر حرکت کنیم و فاصله گرفتن از آن مهمترین آفتی است که این فرهنگ را از ما می گیرد.

شهردار تهران خاطر نشان کرد : باید در سنگر خدمت به مردم مجاهت کنیم و بتوانیم کارآمدی دین در اداره جامعه را در همه ابعاد آن محقق کنیم و بی شک اگر در برابر خانواده شهدا کوتاهی کنیم ، در تحقق آرمان های امام کوتاهی کرده و مدیون شهدا خواهیم بود .

قالیباف تصریح کرد : مهمترین وظیفه ما تحقق آرمان های امام(ره) و شهدا تحت رهبری مقام معظم رهبری است.

بر اساس این گزارش در این مراسم که با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و فرهنگسرای اخلاق برگزار شد،از 14 خانواد شهید دوران پیروزی انقلاب اسلامی تجلیل و هدایی به آن ها اهدا شد.

کد مطلب 1249659

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