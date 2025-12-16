توکلی زاده: معجزه انقلاب اسلامی فرزندان شهدا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از مادر بزرگوار شهیدان حسن و محمد باقری با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران عصر امروز در ایوان شمس برگزار شد.
محمدامین توکلیزاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در جمع مادران شهدا با اشاره به حضور پرشمار خانوادههای معظم شهدا گفت: فکر میکنم قریب به ۴۰ مادر شهید در این جمع حاضر هستند. این جلسه، جلسهای باشکوه است؛ تکتک این عزیزان دعای مستجاب دارند و همه ما محتاج دعای این بزرگواران هستیم، بهویژه حضور مادران شهدا که مایه برکت و افتخار است.
وی با اشاره به جایگاه والای حضرت صدیقه طاهره (س) افزود: اگر بخواهیم به یکی از معجزات حضرت صدیقه اشاره کنیم، فرزندان ایشان هستند. از همینجا من شروع میکنم و میگویم معجزه انقلاب اسلامی نیز فرزندان شما هستند؛ فرزندانی که با ایثار و فداکاری، مسیر انقلاب را تداوم بخشیدند.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: ما در مجموعه خود تلاش جدی داریم برای احیای هویت؛ اینکه چگونه هویت شهرمان را حفظ کنیم. بدون تردید برترین هویت انقلاب اسلامی، فرزندان عزیز شما هستند و شناسنامه جمهوری اسلامی ایران، شهدای انقلاباند.
توکلیزاده با تأکید بر آرمانهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: آرمان بزرگ قدس، آرمانی است که امام خمینی (ره) پیش روی ما گذاشت. اگر روزی امام فرمودند که ما صدام را شکست میدهیم، شاید باورش برای برخی سخت بود، اما دیدیم که صدام نیز از بین رفت.
وی خاطرنشان کرد: حتماً روزی در قدس نماز اقامه خواهد شد و آرمان شهدای شما محقق میشود. تکتک این عزیزان بهدنبال تغییر بودند؛ از تغییر در وجود خودشان تا تغییر در دنیا. امروز میبینیم که گامبهگام به آن صبح عزیز و غریب نزدیک میشویم.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در پایان گفت: ظاهر ماجرا این است که خون شهدای ما به ناحق ریخته میشود، اما همین خونها مقدمات ظهور را فراهم میکنند و مسیر تحقق وعدههای الهی را هموار میسازند.
