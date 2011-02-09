آرد با کیفیت بهتر در اختیار نانواییهای بوشهر قرار می گیرد

به گزاش خبرنگار مهر در بوشهر، سید محمد هاشمی صبح چهارشنبه در نشست شورای کنترل و نظارت شهرستان بوشهر اظهار داشت: هم اکنون براساس مجوزهای شرکت بازرگانی دولتی ایران حمل گندم مورد نیاز واحدهای نانوایی از شش استان کشور در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه به منظور حفظ کیفیت و بنا به در خواست واحدهای خبازی آرد با گلوتن 28 درصد در اختیار آنان قرار می گیرد، اظهار داشت: با رعایت شرایط اختلاط در حال حاضر آرد تولیدی داخل استان از کیفیت کاملا مطلوب برخوردار بوده و تاکنون هیچگونه مشکلی با توجه به کنترل روزانه وجود نداشته است.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر اضافه کرد: بر اساس کنترلهایی که روزانه بر واحدهای خبازی صورت می گیرد، مشکلات، نارساییها و عدم کیفیت نان در بعضی از واحدها ناشی از عدم شرایط و مراحل لازم در فرآیند تهیه خمیر و همچنین عدم استفاده از مخمرهای مورد نیاز است.

سید محمد هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از طریق شرکت غله و خدمات بازرگانی با همکاری اتحادیه های خبازان سراسر استان آموزش کارکنان و پرسنل واحدهای نانوایی در جهت ارتقای دانش فنی و آشنایی آنان با شیوه های نوین پخت نان به جدیت دنبال می شود.

وی گفت: در حال حاضر و با پیگیریهای انجام شده توسط اتحادیه خبازان شهرستان دشتستان ، آموزش کارگران واحدهای خبازی این شهرستان در حال انجام است.