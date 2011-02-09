  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

آرد با کیفیت بهتر در اختیار نانواییهای بوشهر قرار می گیرد

آرد با کیفیت بهتر در اختیار نانواییهای بوشهر قرار می گیرد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر گفت: به منظور حفظ کیفیت آرد و ایجاد رضایتمندی بیشتر مردم آرد با گلوتن 28درصد که از کیفیت بهتری نسبت به آرد کنونی بوشهر برخوردار است در اختیار واحدهای خبازی بوشهر قرار می گیرد.

به گزاش خبرنگار مهر در بوشهر، سید محمد هاشمی صبح چهارشنبه در نشست شورای کنترل و نظارت شهرستان بوشهر اظهار داشت: هم اکنون براساس مجوزهای شرکت بازرگانی دولتی ایران حمل گندم مورد نیاز واحدهای نانوایی از شش استان کشور در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه به منظور حفظ کیفیت و بنا به در خواست واحدهای خبازی آرد با گلوتن 28 درصد در اختیار آنان قرار می گیرد، اظهار داشت: با رعایت شرایط اختلاط در حال حاضر آرد تولیدی داخل استان از کیفیت کاملا مطلوب برخوردار بوده و تاکنون هیچگونه مشکلی با توجه به کنترل روزانه وجود نداشته است.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر اضافه کرد: بر اساس کنترلهایی که روزانه بر واحدهای خبازی صورت می گیرد، مشکلات، نارساییها و عدم کیفیت نان در بعضی از واحدها ناشی از عدم شرایط و مراحل لازم در فرآیند تهیه خمیر و همچنین عدم استفاده از مخمرهای مورد نیاز است.

سید محمد هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از طریق شرکت غله و خدمات بازرگانی با همکاری اتحادیه های خبازان سراسر استان آموزش کارکنان و پرسنل واحدهای نانوایی در جهت ارتقای دانش فنی و آشنایی آنان با شیوه های نوین پخت نان به جدیت دنبال می شود.

وی گفت: در حال حاضر و با پیگیریهای انجام شده توسط اتحادیه خبازان شهرستان دشتستان ، آموزش کارگران واحدهای خبازی این شهرستان در حال انجام است.

کد مطلب 1249692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها