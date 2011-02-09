سینماهای 12 استان کشور بازسازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محسن مومنی عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح سینما بهمن آزادشهر افزود: این درحالیست که تاکنون 90 سینمای کشور در اختیار حوزه هنری قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر سینماهای شش استان در حال بازسازی است و شش سینمای دیگر در سال آینده نیز در نوبت بازسازی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: سینما بهمن آزادشهر با 385 میلیون تومان سرمایه بازسازی شده است که 160 میلیون آن از محل استان و باقی از سوی حوزه هنری و سینماشهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تامین شده است.
مراسم افتتاح متمرکز 65 پروژه عمرانی - تولیدی واشتغالزا با اعتبار 198 میلیارد ریال در شهرستان آزادشهر با حضور استاندار گلستان وهیئت همراه برگزارشد.
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