سینماهای 12 استان کشور بازسازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محسن مومنی عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح سینما بهمن آزادشهر افزود: این درحالیست که تاکنون 90 سینمای کشور در اختیار حوزه هنری قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر سینماهای شش استان در حال بازسازی است و شش سینمای دیگر در سال آینده نیز در نوبت بازسازی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: سینما بهمن آزادشهر با 385 میلیون تومان سرمایه بازسازی شده است که 160 میلیون آن از محل استان و باقی از سوی حوزه هنری و سینماشهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تامین شده است.

مراسم افتتاح متمرکز 65 پروژه عمرانی - تولیدی واشتغالزا با اعتبار 198 میلیارد ریال در شهرستان آزادشهر با حضور استاندار گلستان وهیئت همراه برگزارشد.

افتتاح ساختمان اداری صندوق تامین اجتماعی، افتتاح آسفالت روستای مزرعه و کلنگ زنی خدمات رفاهی بین راهی از دیگر برنامه های پروژه های این شهرستان بوده است.

پروژه ساختمان اداری صندوق تامین اجتماعی آزادشهر با اعتبار پنج میایارد و290 میلیون ریال با زیر بنای 1179 مترمربع در سه طبقه در شهرستان آزادشهر افتتاح شد.