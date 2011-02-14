"اسم من آرام است" سارویان مجوز نشر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان شامل 14 داستان به هم پیوسته است و سارویان آن را در سال 1940 و در قالب طنز موقعیت نوشته است. قهرمان اصلی رمان کودکی به نام "آرام" است که بسیاری آن را کودکی خودِ سارویان میدانند.
علاوه بر این کودک برخی دیگر از شخصیتهای رمان سارویان از جمله "مریم" نامهای شرقی دارند و از این نظر میتوان گفت این نویسنده غربی داستانی شرقی خلق کرده است.
رمان 192 صفحهای "اسم من آرام است" اخیراً مجوز نشرش را دریافت کرده و در حال حاضر زیر چاپ است و به زودی توسط انتشارات فرهنگ جاوید منتشر خواهد شد.
ویلیام سارویان (1908 - 1981 ) که علاوه بر رمان و مجموعه داستان دستی در نگارش نمایشنامه نیز داشت، موضوع اصلی نوشتههایش را به بزرگ شدن افراد در فقر اختصاص میداد که این آثار در سالهای رکود اقتصادی آمریکا در دهه 30 میلادی محبوبیت یافتند.
دلیرمرد جوان بر روی ذوزنقه پرنده، مزاحمت ببرها، کمدی انسانی، ببر تریسی و تابستان اسب سپید زیبا از جمله آثار ویلیام سارویان است.
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