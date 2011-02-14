استان زنجان کمبود کالا در بازار ندارد

حمید صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، در مورد برنامه‌های وزارت بازرگانی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها افزود: سازمان بازرگانی روزانه موجودی‌ها، وضعیت بازار و همچنین تماس‌های مردمی صورت گرفته با سامانه تلفنی 124 را مورد بررسی قرار می‌دهد که طبق بررسی‌های روزانه می‌توان اعلام کرد در طول این مدت آرامش بر بازار حاکم بوده و این نشان می‌دهد مردم رفتار عادی خرید خود را مانند قبل داشته و تغییری در این خصوص صورت نگرفته است.

وی تنظیم بازار شب عید را یکی دیگر از برنامه‌های اولویت‌دار سازمان دانست و خاطر‌نشان کرد: اقدامات لازم برای ذخیره‌سازی و تامین نیاز میوه و کالاهای اساسی مورد نیاز شب عید صورت گرفته است.

صدری با بیان اینکه هماهنگی های لازم با مباشرین بخش خصوصی برای ذخیره‌ سازی میوه شب عید انجام شده است، افزود: ذخیره سازی و توزیع میوه در سالهای گذشته توانسته است ضمن تنظیم موفق بازار، از هرگونه سودجویی و گران‌فروشی در این ایام جلوگیری کند که امیدواریم امسال نیز این روند ادامه یافته و حلاوت عید به کام عموم شهروندان عزیز شیرین تر گردد.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان، گفت: با انتقال تدریجی میوه های خریداری و ذخیره سازی شده به استان، این ذخایر در روزهای پایانی سال از طریق جایگاهها و مراکز عرضه در سطح شهر به قیمت مصوب، توزیع می شود.

صدری با بیان اینکه همچنین در روزهای پایانی سال نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا برپا خواهند شد، اضافه کرد: در این نمایشگاهها با همکاری بخش خصوصی ومجامع امور صنفی، کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم در ایام نوروز با تخفیف 10 تا 20 در صدی به فروش خواهند رسید.

صدری با اشاره به طراحی و تدوین بسته‌هایی از سوی دولت و وزارت بازرگانی برای تنظیم و کنترل بازار، اظهار کرد: در این راستا بسته‌های مختلفی از سوی وزارت بازرگانی تهیه شد که مهمترین آن‌ها بسته مدیریت بازار شامل سه زیربسته؛ ذخیره‌سازی، توزیع و نظارت است.

وی افزود: در بسته ذخیره‌سازی، سبد مصرف غذایی خانوار به منظور تعیین بیشترین تاثیرپذیری ساختارهای موجود و سهم هر کالا در این سبد مورد بررسی قرار گرفته که بر این اساس، 13 نوع کالای اساسی و مصرفی که بیشترین سهم را داشته‌اند تعیین و نسبت به تامین و ذخیره‌سازی آن‌ها با همکاری اصناف و مباشران بخش خصوصی اقدام شد.

صدری گفت: در مورد برخی از کالاها که توزیع استانی نیز صورت گرفته است آمادگی کامل وجود دارد تا در صورت کمبود کالا در بازار، سریعا توزیع صورت گیرد اما براساس گزارش‌های حاصله از رصد روزانه بازارهای استان تاکنون کمبودی مشاهده نشده و توزیع کالا روال عادی خود را دنبال می‌کند.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان، همچنین به موضوع نظارت اشاره کرد و گفت: نخستین گام در بسته نظارت و بازرسی تهیه شده مربوط به اقدامات پیشگیرانه و بخش دیگر آن به نظارت بر فضای بازار اختصاص دارد. در خصوص نظارت بر بازار هم‌اکنون حدود ده ها تیم بازرسی در سراسراستان به صورت روزانه وضعیت بازار را رصد می‌کنند.

صدری با اشاره به طرح نظارت 70 میلیونی بیان کرد: بر این اساس تمامی مردم می‌توانند با برقراری ارتباط با سامانه تلفنی 124 ‌نظرات، شکایات و حتی پیشنهادات خود را به مسئولان ارائه دهند.

وی تصریح کرد: بخش دیگری از فضای نظارت مربوط به بازرسی انبارها و موجودی کالاهاست که این موضوع نیز به صورت مستمر صورت می‌گیرد.