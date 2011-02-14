روستای آتشگاه کرج؛ منطقه ای به قدمت تاریخ

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شهرستان پرجمعیت کرج در مرکز استان البرز به سبب موقعیت جغرافیایی و پیوند شرق و غرب کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دراین میان روستای زیبای آتشگاه که در بخش شمال و شمال غربی این شهرستان واقع شده است.

برای معرفی بهتر و شناسایی مشکلات این روستا عازم سفری زمستانی به منطقه سرد روستای آتشگاه شدیم، روستایی که گرمای میهمان نوازی مردمانش و نام اتشگاه بر ورودی آن تحمل سرمای زمستانی را بر تن مسافران آسان کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان البرز در حاشیه بازدید از روستای آتشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: روستای با صفای آتشگاه یکی از روستاهای گردشگری و مناطق تفریحی کلان شهر کرج به مساحت 2500 هکتار شامل خانه های مسکونی ، زمینهای دیم ، باغ ، مرتع ، کوه و ... است با توجه به پیشینه کشاورزی و دامداری در آن که به چندین سده گذشته میرسد ویژگیهای کوهستانی و درهای این روستا دارای چشم اندازی فوق العاده زیبا و آرام بخشی است.

محمدرضا پوینده افزود: آتشگاه از دیرین به انگیزه آن که جایگاه زندگی زرتشتیان بوده آتش کوه یا آتشکده

خوانده میشده است و نشانه هایی تاریخی بر جای مانده از دوران ساسانیان و اشکاناین در گوشه و کنار آن به چشم

می خورد که این دره ی زیبا با سنگهای چخماق و سنگهای آتش زن از اهمیت باستانی بالایی برخوردار می باشد .

این مسئول در ادامه بیان داشت: تل مهدیخانی و قلعه دو برار (دو بردار) از جمله آثار دوران ساسانی و وجود

نشانه های آتشکده و گورستان قدیمی و سنگهای قرمز آتشزن و همچنین بقعه پیرپیران و درخت سرسبز ، سماگاد با حدود 2 الی 3 هزار سال عمر و قدمت در این روستا می باشد.

رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی افزود : روستای آتشگاه که آب و هوایی سالم دلنشین دارد و درختان میوۀ گیلاس ، گردو ، توت سفید به همراه داروهای گیاهی کوههای پیرامونش پرآوازه است در روزهای تعطیل و آدینه ، گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب می کند و خانواده ها در گوشه و کنار این مکان قدیمی به آرامش و استراحت می پردازند .

همسایگان روستای آتشگاه از شمال ، نوجان و دروان ، جنوب ، باغستان شرق ، سیاهکلان ، غرب ، برغان می باشد همچنین از ده آتشگاه به جاده کرج –چالوس و منطقه دروان و برغان نیز راه عبوری برقرار گشته است و خودروها و مسافران در پیچ و خمهای کوهستانی و طبیعت زیبا در رفت و آمد میباشند .

اکنون که کرج بزرگ همانند دیگر نقاط ایران زمین دارای روستاهای زیبای بسیاری همانند آتشگاه است ، روستایی که از بلندی تپه (شهرک کارکنان و استادان دانشگاه آزاد) همۀ دیدنیها ، باغها و خانه های کرج ، البرز ، شهریار ، رباط کریم ، محمدشهر ، ماهدشت ، ساوجبلاغ ، مهرشهر ، فردیس ، دشتهای ساوه و ... با منظره های تماشایی زیر بامش قرار دارد ؛ با جمعیتی از مردمان خوش نشین ، نوادگان ، وابستگان ، همراهان و کوچندگان کرجی که در روزهای تعطیل به این روستا می آیند نزدیک به شش هزار نفر است و به زبان فارسی دری و گویش بومی و محلی کرج گفت و گو می نمایند.

روستای آتشگاه با دارا بودن رستورانها و مجتمعهای رفاهی گردشگری اگرچه در ایام تعطیلات آخر هفته و نیز در فصل تابستان و بهار گردشگران زیادی را در خود پذیراست، اما ظرفیتهای بالای این منطقه در کنار مناطقی همچون جاده چالوس نباید به فراموشی سپرده شود و باید مسئولان برای ترغیب بیشتر سرمایه گذاران بخش گردشگری در این منطقه برنامه ریزی کنند.

بی شک آبادانی و توسعه ناشی از رشد صنعت گردشگری در یک منطقه در توسعه سایر بخشها نیز تاثیرگذار خواهد بود و برای مثال در منطقه فوق در صورت حمایت های لازم برای توسعه اماکن تفریحی و توریستی نه تنها اشتغال برای جوانان ساکن در این روستا و روستاهای اطارف ایجاد می شود بلکه از مهاجرت بی رویه روستاییان به منطقه مرکزی کرج نیز جلوگیری شده و با این اقدام روستا با روستانشینان همچنان سرسبز و آباد پذیرای گردشگران و دوستداران طبیعت خواهد بود.

امید می رود استان شدن البرز و جذب اعتبارات حوزه گزدشگری که از مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری به البرز نیز به شمار می رود، توسعه و ابادانی بیشتر روستای آتشگاه و نیز سایر مناطق گردشگری این استان را به همراه داشته باشد.