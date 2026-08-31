به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، بر اساس اعلام سیمون سیمونیان مدیر دبیرخانه سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، با پایان مهلت ثبت‌نام آثار در بخش‌های مختلف این رویداد، تعداد ۴۶ عنوان فیلم بلند داستانی، ۲۸۶ عنوان فیلم کوتاه داستانی، ۱۷۶ عنوان فیلم پویانمایی کوتاه، ۵۰ عنوان فیلم مستند کوتاه و ۱۰۷ عنوان فیلم هوش مصنوعی به دبیرخانه این دوره از جشنواره ارسال شده‌ است.

همچنین از میان آثار رسیده، ۱۱۷ عنوان فیلم به موضوعات مربوط به مدرسه «شجره طیبه» میناب، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اختصاص دارد که متقاضی حضور در سی و هشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان هستند.

سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری برگزار می‌شود.