به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «سریعتر شخم بزن» به تهیهکنندگی، طراحی و کارگردانی طاها خانجانی از اول مهر در تماشاخانه لبخند روی صحنه میرود. این نمایش که نوشته دیوید ممت، نمایشنامهنویس شناختهشده آمریکایی است، با ترجمه پویان مکری اجرا میشود و روایتی تند، پرتنش و بیپرده از مناسبات پشت پرده صنعت سینما را پیش روی مخاطب قرار میدهد، جهانی که در آن مرز میان رویا، قدرت و معامله بهسادگی از میان میرود.
در این نمایش علی مهرنیا، سحر خطیبی و طاها خانجانی به ایفای نقش میپردازند.
دیگر عوامل نمایش عبارتند از تهیهکننده، طراح و کارگردان: طاها خانجانی، نویسنده: دیوید ممت، مترجم: پویان مکری، بازیگران: علی مهرنیا، سحر خطیبی و طاها خانجانی، مجری طرح: علی یوسفی، مشاور پروژه: بابک سعیدی، دستیار کارگردان: نشاط شعبانی، مدیر روابط عمومی، مشاور رسانهای و تبلیغات: سارا حدادی، طراح صحنه و لباس: طاها خانجانی، متریال تبلیغاتی: استودیو تزار، طراح گرافیک: علی مطلق، موشن گرافیک و تیزر: بهروز داوری.
نمایش «سریعتر شخم بزن» از اول مهر در تماشاخانه لبخند روی صحنه خواهد رفت و علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنند.
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