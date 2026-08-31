  1. هنر
  2. تئاتر
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

«سریع‌تر شخم بزن» به صحنه می‌رود

«سریع‌تر شخم بزن» به صحنه می‌رود

نمایش «سریع‌تر شخم بزن» به کارگردانی طاها خانجانی در تماشاخانه لبخند روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «سریع‌تر شخم بزن» به تهیه‌کنندگی، طراحی و کارگردانی طاها خانجانی از اول مهر در تماشاخانه لبخند روی صحنه می‌رود. این نمایش که نوشته دیوید ممت، نمایشنامه‌نویس شناخته‌شده آمریکایی است، با ترجمه پویان مکری اجرا می‌شود و روایتی تند، پرتنش و بی‌پرده از مناسبات پشت پرده صنعت سینما را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد، جهانی که در آن مرز میان رویا، قدرت و معامله به‌سادگی از میان می‌رود.

در این نمایش علی مهرنیا، سحر خطیبی و طاها خانجانی به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل نمایش عبارتند از تهیه‌کننده، طراح و کارگردان: طاها خانجانی، نویسنده: دیوید ممت، مترجم: پویان مکری، بازیگران: علی مهرنیا، سحر خطیبی و طاها خانجانی، مجری طرح: علی یوسفی، مشاور پروژه: بابک سعیدی، دستیار کارگردان: نشاط شعبانی، مدیر روابط عمومی، مشاور رسانه‌ای و تبلیغات: سارا حدادی، طراح صحنه و لباس: طاها خانجانی، متریال تبلیغاتی: استودیو تزار، طراح گرافیک: علی مطلق، موشن گرافیک و تیزر: بهروز داوری.

نمایش «سریع‌تر شخم بزن» از اول مهر در تماشاخانه لبخند روی صحنه خواهد رفت و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد مطلب 6933262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها