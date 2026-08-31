محمدبیگی: ۱۴۰۰ اثر تاریخی قزوین نیازمند بازسازی و احیا است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی ظهر دوشنبه در جشن ثبت جهانی قلعه الموت که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، اظهار کرد: ثبت جهانی الموت در شرایط سخت جنگ و در حالی رقم خورد که دشمنان به دنبال تضعیف ایران بودند و این اتفاق نشان‌دهنده استقامت و ایستادگی مردم ایران است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی قزوین افزود: قزوین از دیرباز محل حضور علما، دانشمندان و اندیشمندان بزرگی بوده و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این استان بسیار گسترده است.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی استان بیان کرد: قزوین دارای یک‌هزار و ۴۰۰ اثر تاریخی است که حدود ۴۰۰ مورد آن معرفی شده و یک‌هزار اثر تاریخی دیگر نیازمند بازگشایی، بازسازی و احیاست.

محمدبیگی ادامه داد: مردم قزوین برای حفاظت و احیای میراث تاریخی خود آمادگی دارند از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنند و در این زمینه می‌توان با حمایت وزارت میراث فرهنگی، صندوق‌های ویژه مردمی و تعاونی ایجاد کرد.

وی خواستار حمایت صندوق توسعه ملی و صندوق‌های مرتبط با گردشگری از این طرح شد و گفت: با ایجاد سازوکارهای حمایتی می‌توان زمینه حضور مردم در حفاظت و احیای آثار تاریخی استان را فراهم کرد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس همچنین بر ضرورت بهسازی راه‌های دسترسی به آثار تاریخی تأکید کرد و افزود: باید از وزیر راه و شهرسازی خواسته شود با اختصاص اعتبارات ویژه یا تأمین قیر، مسیرهای دسترسی به آثار تاریخی استان زیرسازی و آسفالت شود تا زمینه حضور گردشگران و مشارکت مردم در احیای این مناطق فراهم شود.

محمدبیگی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان خاطرنشان کرد: تأمین زیرساخت‌های آب، توسعه هتل‌ها و ایجاد مراکز گردشگری زیارتی، سیاحتی و درمانی باید در دستور کار قرار گیرد تا ظرفیت‌های مختلف گردشگری قزوین فعال شود.

وی تأکید کرد: قزوین ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور را دارد و با تقویت زیرساخت‌ها و مشارکت مردم می‌توان زمینه رونق گردشگری و احیای میراث تاریخی استان را فراهم کرد.