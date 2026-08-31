به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز ۹ شهریورماه در آیین افتتاحیه بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ که ضمن خیرمقدم به میهمانان داخلی و خارجی، با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی اظهار کرد: ‌ حدود دو ماه پیش توفیق داشتیم که مهمان برادران عراقی‌مان باشیم. در آن سفر برای اولین بار با جناب آقای مهندس مصطفی سند دیدار داشتم. علی‌رغم اینکه مقرر بود در ژنو نیز یکدیگر را ملاقات کنیم، به دلیل شرایط حاکم بر کشور و مراسم تشییع پیکر شهدای خدمت، امکان حضور در آن سفر برای من فراهم نشد.

هاشمی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای خدمات‌رسانی به زوار اربعین، گفت: در آن سفر، من به عنوان معلمی که بیش از ۲۰ سال تجربه تدریس در دانشگاه را دارم، در وجود وزیر محترم اتصالات عراق و همکارانشان، روحیه عمل‌گرایی را یافتم و به همین دلیل به‌صورت رسمی از ایشان برای حضور در نمایشگاه الکامپ دعوت کردم.

نمایشگاه الکامپ؛ نماد تاب‌آوری و پایداری ملی

وزیر اتباطات با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه پیام‌های مهمی دارد، ادامه داد: برخی پیشنهاد می‌کردند زمان برگزاری این نمایشگاه را عقب بیندازیم، اما تأکید کردم که حتی یک روز هم این برنامه به تأخیر نخواهد افتاد و خوشحالم که امروز نمایشگاه الکامپ با این شکوه در حال برگزاری است.

وی افزود: یکی از پیام‌های مهم این رویداد این است که کشور عزیزمان ایران، با وجود شرایط حاکم در یک سال گذشته، با اتکا به ظرفیت جوانان و نخبگان، با تاب‌آوری مثال‌زدنی پر افتخار ایستاده است. برگزاری این مراسم، پیام حماسه، پایداری و تاب‌آوری را به مخاطبان مخابره می‌کند.

پایداری شبکه ارتباطی در شرایط جنگی

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد شبکه زیرساختی کشور اشاره کرد و گفت: حوزه ارتباطات یکی از بخش‌هایی بود که در شرایط جنگی، مشخصاً در «جنگ رمضان»، تحت فشار قرار گرفت. تنها در یک نمونه، بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و زیرساختی مخابراتی ما مورد هجمه دشمن واقع شد، اما با وجود این شرایط، ارتباطات در کشور خاموش نشد و خدمات با دستان توانمند متخصصان ایرانی پایدار ماند.

وی تصریح کرد: این دستاورد حاصل همت شبانه‌روزی شماست؛ چرا که امروز ما محصولات و خدمات بومی داریم که بدون اغراق جزو بهترین‌ها هستند و برخی از آن‌ها در عرصه جهانی نیز حرف برای گفتن دارند. امیدواریم در این نمایشگاه بخشی از این ظرفیت‌ها به صورت عملی معرفی شود تا عزیزان با افتخارآفرینی‌های سال‌های اخیر کشور بیشتر آشنا شوند.

تمرکز بر امنیت سایبری و هوش مصنوعی

وزیر ارتباطات با تأکید بر لزوم نگاه راهبردی به امنیت شبکه، بیان کرد: تجربه به ما آموخته است که همگام با توسعه خدمات، باید به بحث امنیت سایبری نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. خداوند را شاکریم که امروز در حوزه امنیت سایبری محصولات بسیار باقابلیتی داریم. همچنین در حوزه هوش مصنوعی نیز عزیزان ما در بخش‌های مختلف ظرفیت‌های بسزایی دارند که بخشی از آن در این نمایشگاه رونمایی می‌شود. تمام این مؤلفه‌ها در کنار یکدیگر، پیام روشنی را مخابره می‌کند و آن اینکه آینده ایران، با فضل الهی و همت شما عزیزان، آینده‌ای امیدبخش خواهد بود.