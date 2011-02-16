به گزارش خبرنگار مهر، در خبرهای روز گذشته آمده بود که در تجمعاتی که از سوی فتنه‌گران در تهران ترتیب داده شده بود آتشی که از سوی اغتشاشگران گشوده شده بود موجب جراحت چهار نفر از حاضرین در تجمعات شد که یک نفر از این افراد به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

فرد مزبور به تصریح رئیس دانشگاه هنر، "صانع ژاله" دانشجوی رشته نمایش دانشگاه هنر بود که در تجمعات دوشنبه 25 بهمن ماه جان خود را از دست داد.

دانشجوی نمونه، حافظ قرآن و شهید مظلوم 25 بهمن

دکتر سعید کشن فلاح در گفتگو با خبرنگار سرویس حوزه و دانشگاه مهر تصریح کرده است که این دانشجوی ترم 3 رشته هنرهای نمایشی دانشگاه هنر عصر دوشنبه 25 بهمن ماه در جریان حضور اغتشاشگران در خیابانهای مرکزی تهران به ضرب گلوله منافقان در دم جان باخت.

وی اضافه کرد: ژاله از دانشجویان بسیجی و حافظ قرآن دانشگاه هنر بود که در رشته نمایش تحصیل می کرد.

رئیس دانشگاه هنر در ادامه این گفتگو می افزاید: این تیراندازی توسط یک موتورسوار انجام شده که طی عملیاتش چند نفر را زخمی و این دانشجوی دانشگاه هنر تهران را کشته است.

گروهک منافقین، سلطنت طلب‌ها(رضا پهلوی) و عوامل نام و نشان دار وابسته به دشمنان ملت ایران روزهای قبل با صدور بیانیه های رسمی اعلام کرده بودند در تجمعات روز دوشنبه تهران شرکت خواهد کرد.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی چند روز قبل از راهپیمایی ملت ایران در 22 بهمن و درست یک روز پس از اظهارات سخنگوی کاخ سفید در خصوص نحوه برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان، به بهانه حمایت از انقلاب مردم مصر طی نامه ای از وزارت کشور درخواست کرده بودند تا با تظاهرات آن ها در روز 25 بهمن ماه موافقت کنند.

وزارت کشور نیز در بیانیه رسمی ضمن اعلام مخالفت با این درخواست مسئولیت عواقب این تظاهرات را به عهده درخواست کنندگان و محرکان این واقعه دانسته بود.

حمایت های علنی غرب و اسرائیل از تظاهرات 25 بهمن

همچنین کاخ سفید در اقدامی بی سابقه با راه اندازی صفحات اختصاصی و رسمی تضاهرات 25 بهمن در شبکه های اجتماعی فیس بوک و توئیتر به حمایت علنی از فتنه گران پرداخته بود.

تاسیس صفحه اختصاصی 25 بهمن در سایت رادیو اسرائیل یکی دیگر از اقداماتی بود که بر خرسندی دشمنان ملت ایران از این اتفاق صحه می گذاشت.

خشم ملت و نمایندگان در آستانه خروش

صانع ژاله اکنون در میان ما نیست و فردا در میان دستان دوستان و هم دانشگاهیانش در مقابل دانشگاه هنر تشییع خواهد شد، اما خشم فروخورده ملت ناشی از قتل ناجوانمردانه این دانشجوی حافظ قرآن در سینه های ملت به خروش آمده است.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با صدور بیانیه ها و سخنرانی های آتشین خود خواستار محاکمه عوامل داخلی فتنه و تجمع 25 بهمن به جرم فساد فی الارض شده و برخورد قاطع قوه قضائیه با این افراد را مطاله جدی خود از این قوه قلمداد کردند.