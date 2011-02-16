به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری در این مراسم که روز سه‌شنبه 26 بهمن در محل دفتر معاونت فرهنگی برگزار شد عنوان کرد: بزرگترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی آن است و هر خلاقیت و ابتکاری که در سازمان شکل می‌گیرد محصول تلاش انسانهای خلاق، مستعد و متخصصی است که آن را شکل می‌دهند.

وی از همکاران بازنشسته معاونت امورفرهنگی خواست در طرحها و برنامه‌های این معاونت و همچنین در انتقال تجربیات خود همچون گذشته مشارکت جدی داشته باشند.

معاون امورفرهنگی ضمن تشکر از تلاشهای کارکنانی که به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند گفت : ما همچنان با هم و در کنار هم هستیم و شما همچون دیروز برای ما عزیز هستید.

در پایان این مراسم از بازنشستگان با هدایا و اهدای لوح، تقدیر شد.