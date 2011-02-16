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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

دری :

بزرگترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی آن است

بزرگترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی آن است

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد در مراسم تقدیر از بازنشستگان این معاونت بزرگترین سرمایه هر سازمانی را نیروی انسانی آن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری در این مراسم که روز سه‌شنبه 26 بهمن در محل دفتر معاونت فرهنگی برگزار شد عنوان کرد: بزرگترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی آن است و  هر خلاقیت و ابتکاری که در سازمان شکل می‌گیرد محصول تلاش انسانهای خلاق، مستعد و متخصصی است که آن را شکل می‌دهند.

وی از همکاران بازنشسته معاونت امورفرهنگی  خواست در طرحها و برنامه‌های این معاونت و همچنین در انتقال تجربیات خود همچون گذشته مشارکت جدی داشته باشند.

معاون امورفرهنگی ضمن تشکر از تلاشهای کارکنانی که به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند گفت : ما همچنان با هم و در کنار هم هستیم و شما همچون دیروز برای ما  عزیز هستید.

در پایان این مراسم از بازنشستگان با هدایا و اهدای لوح، تقدیر شد.

کد مطلب 1255168

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