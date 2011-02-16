قدیمی ترین محله منطقه 11 تبدیل به محله نمونه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر خانی شهردار منطقه 11ضمن تشریح برنامه های استقبال از بهار ، از انتخاب محله عباسی برای اجرای طرح های ویژه محله نمونه خبرداد و گفت: با توجه به این که رویکرد اصلی مدیریت شهری تهران ، رفاه شهروندی ،عمران ،آبادانی و زیبایی شهر است ؛از چندی پیش با انجام بازدیدهای میدانی و بررسی های کارشناسی ، محله هایی که از پتانسیل مناسبی برای اجرای طرح های ویژه برخوردار بودند ،مورد ارزیابی قرار گرفتند که در این راستا محله عباسی که یکی از قدیمی ترین محله های شهر تهران است و در جنوبی ترین بخش منطقه 11 قراردارد به عنوان محله نمونه انتخاب شد تا ضمن کاهش و رفع مشکلات شهری و عمرانی ، ارتقای زندگی شهروندی و زیبایی منظر شهری را در آغاز سال نو به شهروندان این محله هدیه کنیم.

وی افزود: بافت متراکم و فرسوده ، کوچه های تنگ ، بافت جمعیتی مسکونی ، قرار گرفتن در مجاورت بزرگراه نواب صفوی ، یادگار امام ، مجموعه نینوا و بوستان بزرگ شهید جلالی ، درخواست های شهروندان و شورایاری ،همچنین نیاز سنجی درسطح محله از جمله عواملی هستند که ما را برآن داشت تا طرح های ویژه استقبال از بهار را در این محله به اجرا در آوریم.

دکترخانی خاطر نشان کرد: در طرح استقبال از بهار ،سال گذشته نیز بوستان بزرگ شهید جلالی با تلاش شبانه روزی مجموعه کارکنان شهرداری منطقه 11 درنخستین روزهای آغاز سال نو ؛در مساحتی حدود 20 هزار متر مربع در مجاورت محله عباسی احداث شده است و با توجه به این که محل مذکور پیش از این مخروبه ای در حاشیه بزرگراه نواب بوده که معضلات اجتماعی بسیار از جمله وجود معتادین و افراد ولگرد را در خود داشته است ، علاوه بر ایجاد منظر سبز و زیبا ، ارتقای امنیت اجتماعی و رضایت شهروندان را نیز به همراه داشت.

شهردار منطقه 11 به برنامه ریزی های انجام شده برای اجرای طرح استقبال از بهار در محله عباسی اشاره کرد و ادامه داد: با اجرای طرح ویژه استقبال از بهار و انتخاب محله عباسی به عنوان محله نمونه ، مشکلات عمرانی ، ترافیکی ، فضای سبز و ... شناسایی و برنامه ریزی لازم برای رفع مشکلات انجام شده است که عملیات اجرایی آن از اول اسفند 89 آغاز می شود و در مدت دو ماه کارهای زیر بنایی برای بهسازی و زیبا سازی محله انجام می شود که در این مدت معاونت های فنی و عمرانی ، ترافیک ، امور شهری و فضای سبز این منطقه نسبت به ساماندهی محله ای ، زیبا سازی منظر شهری ، بهسازی و بازسازی انهار قدیمی ، تبدیل نهر به کانیو ، بازسازی جداول فضای سبز ، درختکاری ، ساماندهی و بهسازی حاشیه بزرگراه یادگار امام ، بهسازی پارک افق ، آسفالت معابر ، خط کشی خیابان ها ، تعمیر و بازسازی پل های عابر پیاده ، رفع مشکلات تردد خودروها ، مبارزه با موش و ... را اقدام می کنند.