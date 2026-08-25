به گزارش خبرنگارمهر، دانشگاه پیام نوراعلام کرد: پذیرفتهشدگان دوره دکتری تخصصی نیمهمتمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ باید مطابق زمانبندی اعلامشده مراحل ثبتنام خود را به صورت غیرحضوری و حضوری انجام دهند.
آغاز ثبتنام غیرحضوری
ثبتنام غیرحضوری پذیرفتهشدگان از ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز میشود. پذیرفتهشدگان باید با مراجعه به سامانه ثبتنام دانشگاه پیام نور، از مراحل نامنویسی و نحوه ورود به سامانه جامع آموزشی گلستان مطلع شوند.
پذیرفتهشدگان پس از مطالعه صفحه ورودی سامانه، میتوانند با استفاده از شناسه کاربری و گذرواژهای که در زمان ثبتنام در اختیار آنان قرار میگیرد، وارد سامانه جامع آموزشی گلستان شوند.
مدارک مورد نیاز برای ثبتنام
پذیرفتهشدگان باید مدارک مورد نیاز را به صورت اسکنشده و در قالب JPG یا JPEG آماده و در سامانه بارگذاری کنند. حجم هر تصویر نباید بیشتر از ۲۵۰ کیلوبایت باشد.
مدارک مورد نیاز شامل موارد زیر است:
تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه؛
تصویر پشت و روی کارت ملی؛
عکس با زمینه روشن؛
مدرک مشخصکننده وضعیت نظام وظیفه برای آقایان؛
تصویر مدارک کارشناسی و کارشناسیارشد؛
گواهی مربوط به استفادهکنندگان از سهمیه از مراجع ذیربط؛
موافقتنامه رسمی مبنی بر بلامانع بودن تحصیل حضوری در دوره دکتری برای کارکنان سازمانهای دولتی و عمومی.
ثبتنام حضوری و تشکیل پرونده
پس از انجام ثبتنام غیرحضوری و بارگذاری مدارک، پذیرفتهشدگان باید برای تشکیل پرونده و تطبیق اصل مدارک به محل قبولی مراجعه کنند.
ثبتنام حضوری در بازه ۱۰ تا ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ انجام میشود و زمان، ساعت و محل دقیق مراجعه از سوی مرکز محل قبولی در سامانه جامع آموزشی گلستان اعلام خواهد شد.
در این مرحله، اصل مدارک با اطلاعات بارگذاریشده در سامانه تطبیق داده میشود. برای مدارک هویتی، نیازی به ارائه تصویر فیزیکی نیست و احراز هویت و بررسی اصل مدارک انجام خواهد شد. همچنین اصل مدرک کارشناسیارشد و رزومه علمی در پرونده فیزیکی دانشجو نگهداری میشود.
پس از بررسی مدارک و احراز شرایط، ثبتنام دانشجو در سامانه به صورت نهایی تأیید خواهد شد.
پرداخت شهریه و انتخاب واحد
پس از تأیید نهایی ثبتنام، دانشجویان باید نسبت به پرداخت شهریه اقدام کنند. امکان انتخاب واحد پس از پرداخت شهریه فراهم خواهد شد.
الزامات مربوط به معافیت تحصیلی
پذیرفتهشدگان مشمول معافیت تحصیلی باید مطابق مقررات وظیفه عمومی سال ۱۴۰۵ اقدامات لازم را انجام دهند. این افراد میتوانند برای درخواست معافیت تحصیلی به سامانه مربوطه مراجعه یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) درخواست خود را ثبت کنند.
همچنین رعایت مقررات مربوط به تحصیل همزمان در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسیارشد، مطابق بخشنامههای دانشگاه، الزامی است.
اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه نیز باید مقررات و بخشنامههای مربوط به تحصیل کارکنان و اعضای هیئت علمی را رعایت کنند.
مهلت رفع مغایرت مدارک
دانشگاه پیام نور تأکید کرده است پذیرفتهشدگان باید مغایرتها و کمبودهای مدارک خود را در مهلت مقرر برطرف کنند.
بر این اساس، مغایرتهای مربوط به ردیفهای ۳ و ۴ بند «ب» دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور باید حداکثر تا ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شود. همچنین مهلت بررسی و تعیین تکلیف مغایرتهای مربوط به ردیفهای ۱ و ۸ بند «ب» این دستورالعمل، ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.
پذیرفتهشدگان غیرایرانی نیز موظفاند ضوابط مربوط به تردد و اسکان در محدودههای مشخصشده و جدول مناطق ممنوعه را رعایت کنند.
دانشگاه پیام نور تأکید کرده است رعایت کامل زمانبندی اعلامشده و مفاد دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی برای تمامی پذیرفتهشدگان الزامی است.
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