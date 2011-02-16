دبیر پنجمین جشنواره قرآنی حوزههای علمیه خواهران سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره به دنبال برگزاری مسابقاتی که طی سال تحصیلی در مدارس علمیه انجام میشود برگزار خواهد شد.
مریم ناصح با اشاره به اینکه مسابقات در دو مرحله مدرسهای و منطقهای برگزار میشود ابرازداشت: مسابقات حفظ ترتیبی و موضوعی قرآن کریم، ترجمه و مفاهیم و تفسیر در دو مرحله مدرسهای و منطقهای و دو رشته حفظ و قرائت علاوه بر مرحله مدارس و منطقه در مرحله کشوری نیز برگزار میشود.
شرکت 7 هزارو 540 نفر از طلاب در مسابقات
وی ادامه داد: ۷ هزار و ۵۴۰ از خواهران در مرحله مدرسهای این مسابقات شرکت کردند که از این میان هزار و ۴۰ نفر به مرحله منطقهای و کشوری راه یافتند که از این تعداد نیز ۵۵ نفر به عنوان نفرات برتر برگزیده شدهاند.
ناصح با اشاره به برگزاری مسابقات مرحله کشوری حفظ و قرائت ابراز داشت: این مسابقات یک روز قبل از برگزاری جشنواره با حضور داوران برجسته کشور برگزار میشود که نفرات برتر نیز در روز جشنواره تجلیل میشوند.
وی با اشاره به اجرای فراخوان قرآنی در میان طلاب عنوان کرد: این فراخوان در موضوع کلی همت مضاعف و کار مضاعف از منظر قرآن و عترت در سه محور همت و تلاش در قرآن، همت و کار در سنت و تأثیر آموزههای دینی در کارآفرینی و کسب و کار به اجرا درآمد.
دبیر پنجمین جشنواره قرآنی حوزههای علمیه خواهران سراسر کشور با بیان اینکه با فراخوان به عمل آمده ۱۰۶ اثر در قالب مقاله، شعر، متن ادبی و هنری به دبیرخانه جشنواره رسیده است گفت: در روز جشنواره نیز از نفرات اول تا سوم در هر بخش تجلیل میشوند.
اجرای طرح زمزمه قرآن در مدارس علمیه
وی از برگزاری طرح زمزمه قرآن در مدارس علمیه خواهران خبر داد و ابرازداشت: این طرح به منظور ارتقای سطح قرآنی طلاب در زمینه قرائت و تجوید در مدارس اجرا میشود و در روز برگزاری جشنواره از ۲۴ مدرسه که در زمینه اجرای این طرح موفقتر عمل کردهاند نیز تجلیل خواهند شد.
ناصح با اشاره به برگزاری جشنواره در ۳۰ بهمن سال جاری گفت: امسال در این جشنواره که در محل سالن آمفیتئاتر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار میشود، مدیر حوزههای علمیه خواهران، امام جمعه قم و مسئول مرکز توسعه وترویج فعالیتهای قرآنی به ایراد سخنرانی خواهند میپردازند.
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