به گزارش خبرنگار مهر، شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شهرستان میرجاوه دو پروژه به‌طور مشخص در حوزه سلامت داشتیم که یکی از آنها پایگاه اورژانس بیمارستانی میل ۷۲ است که به‌طور کامل با اعتبارات خیرین ساخته شده است.

وی افزود: خانواده آقای جهانگیر ریگی در احداث این پایگاه مشارکت کردند و آمبولانس این پایگاه نیز از بخش خیرین تأمین شده است. با توجه به اینکه فاصله زیادی بین پایگاه‌های اورژانس در این منطقه وجود دارد، راه‌اندازی پایگاه میل ۷۲ می‌تواند کمک فراوانی به مردم منطقه داشته باشد و در حال حاضر روزانه حدود دو تا سه سرویس اورژانسی از این پایگاه ارائه می‌شود.

آخوندزاده ادامه داد: در بیمارستان تختخوابی میرجاوه نیز امروز دو پروژه افتتاح شد که شامل پروژه شش واحد مسکونی برای پزشکان میرجاوه و پروژه چهار واحدی برای کادر درمان، پزشکان و پرستاران مجرد است. این واحدهای مسکونی می‌تواند در تأمین محل اقامت نیروهای درمانی و ماندگاری آنها در منطقه مؤثر باشد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: پروژه دیگری نیز در میرجاوه در حال اتمام است که مرکز دیالیز و پیش‌بینی می‌شود طی یک ماه آینده به بهره‌برداری برسد. این مرکز می‌تواند خدمات قابل توجهی به مردم منطقه ارائه کند.

وی با اشاره به پایگاه اورژانس لولکدان اظهار کرد: در لولکدان نیز یک پایگاه اورژانس وجود دارد، اما برای تأمین پرسنل آن با مشکل مواجه هستیم. با توجه به اینکه این منطقه فاصله زیادی با بیمارستان میل ۷۲ دارد، لازم است این پایگاه نیز راه‌اندازی شود و موضوع تأمین نیروی انسانی آن را حتماً به وزیر بهداشت و معاون مربوطه در وزارتخانه منتقل خواهم کرد.

آخوندزاده در ادامه با اشاره به حضور خود در شهرستان تفتان و خاش گفت: امروز در خدمت مردم منطقه خاش و تفتان بودیم و مرکز بهداشت تفتان را افتتاح کردیم. این مرکز بسیار قابل توجه بود و خدمات قابل توجهی به مردم ارائه می‌کرد و از رئیس توانمند و مطلعی نیز برخوردار بود.

وی افزود: یکی از مشکلات منطقه این بود که با وجود شهرستان بودن تفتان، مرکزی که خدمات زایمان ارائه کند وجود نداشت و مردم برای انجام جراحی و سزارین مجبور بودند به خاش مراجعه کنند. همچنین برای انجام خدمات مرتبط با زایمان طبیعی در دو مرکز روستایی اطراف، از جمله شیرآباد، درخواست‌هایی وجود داشت که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در خاش گفت: خاش یکی از ۶۴ شهری است که قرار است پروژه پزشک خانواده و نظام ارجاع در آن اجرا شود. این شهرستان حدود ۸۰ هزار نفر جمعیت دارد و جمعیت اطراف آن نیز قابل توجه است و ظرفیت مناسبی برای اجرای این طرح دارد.

آخوندزاده ادامه داد: در حال حاضر چهار تیم در خاش مستقر شده‌اند و چهار تیم نیز در بخش تأمین اجتماعی قرار است مستقر شوند و چند ماما کمبود داریم و از نظر لجستیکی نیز به تعدادی کامپیوتر نیاز است تا زیرساخت‌های لازم برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده فراهم شود.

وی تأکید کرد: اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در جایی مانند خاش اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا عمده خدمات این منطقه دولتی است و بخش خصوصی گسترده‌ای وجود ندارد. در چنین شرایطی پزشک خانواده می‌تواند نقش بسیار مهمی در ساماندهی خدمات سلامت داشته باشد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تصریح کرد: این موضوع در مناطقی که تعداد زیادی مطب خصوصی و خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی وجود دارد، شرایط متفاوتی دارد؛ اما در جایی مانند خاش که خدمات دولتی سهم بالایی دارد و خدمات پزشکان عمومی نیز اهمیت بیشتری دارد، اجرای پزشک خانواده می‌تواند موفق‌تر باشد.

آخوندزاده خاطرنشان کرد: همان‌طور که مستحضر هستید، پزشک خانواده از شعارهای دولت است و رئیس‌جمهور نیز خود از پیشگامان و پیش‌قراولان پزشکی خانواده بوده و به این مکتب اعتقاد دارد. وزیر بهداشت نیز در این زمینه نگاه جدی دارد و اگر پزشک خانواده در دولت چهاردهم به‌طور کامل اجرا نشود و به موفقیت نرسد، احتمال موفقیت آن در دولت‌های بعدی کاهش خواهد یافت.

وی افزود: این موضوع برای دولت چهاردهم اهمیت بسیار زیادی دارد و به نوعی یک موضوع حیاتی برای این دولت محسوب می‌شود. بنابراین با کمک ستاد وزارت بهداشت و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی این ۶۴ شهر باید تلاش کنیم برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با موفقیت اجرا شود.

آخوندزاده در پاسخ به پرسشی درباره برنامه وزارت بهداشت برای تأمین کادر درمان و متخصص در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: سیاست‌های وزارت بهداشت در این زمینه باید سیاست‌های جدیدی باشد؛ یعنی باید با سیاست‌های شکست‌خورده قبلی متفاوت باشد.

وی ادامه داد: ما پزشک عمومی زیادی تربیت می‌کنیم و امسال قرار است حدود ۱۶ هزار پزشک عمومی در دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب شوند. اگر سرانه مورد نیاز را بررسی کنیم، از استانداردهای مورد نیاز نیز عبور کرده‌ایم، اما وقتی به کف جامعه نگاه می‌کنیم، همچنان در برخی مناطق با کمبود پزشک مواجه هستیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بیان کرد: دلیل این موضوع این است که وقتی به یک پزشک عمومی در یک منطقه کم‌برخوردار ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنیم، همان پزشک می‌تواند این مبلغ را با دو شب کشیک در تهران به دست بیاورد. بنابراین طبیعی است که پزشک حاضر نباشد سختی حضور و زندگی در یک منطقه کم‌برخوردار را بپذیرد.

آخوندزاده تأکید کرد: حتی اگر پزشک بومی نیز جذب کنیم، این موضوع الزاماً به معنای ماندگاری او نیست. بنابراین باید مشوق‌های مناسبی برای افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق کم‌برخوردار ایجاد شود.

وی با اشاره به افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال جاری گفت: خوشبختانه تعرفه‌ها امسال افزایش پیدا کرده و تعرفه‌های بیمارستان‌های دولتی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، اما هنوز این افزایش را در سطح پزشکان عمومی مشاهده نمی‌کنیم و در حوزه دندانپزشکان عمومی نیز وضعیت به سطح مطلوب نرسیده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: باید تعرفه‌های حضور پزشکان عمومی، به‌خصوص در مناطق کم‌برخوردار، افزایش پیدا کند تا بتوانیم شرایط مناسبی برای ماندگاری این نیروها فراهم کنیم.

آخوندزاده در پایان خاطرنشان کرد: برای حل مشکل کمبود نیروی انسانی در مناطق محروم، صرفاً افزایش ظرفیت تربیت پزشک کافی نیست و باید در کنار تربیت نیرو، برای توزیع عادلانه، ایجاد انگیزه و ماندگاری پزشکان و سایر کادر درمان نیز برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.