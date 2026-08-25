به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به پروژه‌های هفته دولت اظهار کرد: در این ایام ۸۱ پروژه عمرانی، ۹ پروژه صنعتی، ۲ پروژه کشاورزی و سه طرح خدماتی در شهرستان شهریار افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار شهریار افزود: مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به این پروژه‌ها حدود ۴ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان است و طرح‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله مدرسه‌سازی، ورزش، آب، برق، گاز، کشاورزی، خدماتی و عمرانی اجرا شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: طی چهار ماه، چهار مدرسه استثنایی هوشمند در شهرستان ایجاد شده که می‌تواند بخشی از نیازهای آموزشی دانش‌آموزان را پاسخ دهد.

برنجی ساماندهی رودخانه شادچای را از دیگر اقدامات شهرستان عنوان کرد و گفت: برای رفع مشکل بوی نامطلوب این رودخانه اقدامات لازم انجام شده و ساماندهی آن در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار شهریار با اشاره به طرح‌های حوزه کشاورزی و زیرساختی اظهار کرد: پروژه‌های مختلفی در بخش کشاورزی و همچنین حوزه‌های آب، برق و گاز به بهره‌برداری رسیده یا در حال اجراست.

وی افزود: با توجه به نیاز شهرستان، افزایش ظرفیت ترانس‌های برق و اجرای طرح‌هایی از جمله طرح مهتاب نیز در دستور کار قرار گرفته است.

برنجی همچنین از اجرای طرح‌های فرهنگی و اجتماعی در شهرستان خبر داد و گفت: گالری خیابانی، جشنواره عروسکی، مرکز فوریت‌های صنعتی، مرکز بهزیستی سالمندان و طرح‌های مختلف خدمات اجتماعی از جمله اقدامات انجام‌شده در شهریار است.

وی مرکز دیالیز شهر وحیدیه را یکی از طرح‌های مهم حوزه سلامت دانست و افزود: این پروژه می‌تواند بخشی از نیازهای درمانی مردم منطقه را پاسخ دهد.

فرماندار شهریار در پایان با تأکید بر ضرورت تعیین زمان‌بندی مشخص برای اجرای طرح‌های عمرانی گفت: هدف این است که پروژه‌ها در بازه زمانی مشخص به نتیجه برسند و مردم آثار اقدامات و خدمات را در زندگی خود مشاهده کنند.