به گزارش خبرگزاری مهر، ، همزمان با دومین روز از هفته دولت، ۶ طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی با حضور رادمهر معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب، هاشمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اداری، مسئولان محلی، معتمدین و اصحاب رسانه در شهرستان میناب به بهره‌برداری رسید.

معاون استاندار و فرماندار ویژه در حاشیه این مراسم اظهار کرد: در هفته دولت امسال، ۵۵ طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرستان میناب افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: همچنین عملیات اجرایی ۸ طرح جدید با اعتبار ۴۶۸ میلیارد تومان در این هفته آغاز خواهد شد.

رادمهر ادامه داد: در دومین روز از هفته دولت، ۶ طرح با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان افتتاح شد و عملیات اجرایی ۲ طرح دیگر با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان نیز آغاز شد.

این طرح‌ها شامل:

آسفالت معابر روستای محمودی

آسفالت معابر روستای شمجو

احداث بوستان در شهر بندزرک

تأمین ماشین‌آلات شهرداری بندزرک

زمین چمن فوتبال شهر بندزرک

مرغداری ۲۰ هزار قطعه‌ای روستای سرریگان

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، بیش از ۱۵ هزار نفر از مزایای آنها بهره‌مند خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان هفته دولت، ۴۹ طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان میناب افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.