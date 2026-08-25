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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰

بهره‌برداری از ۶ طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی در شهرستان میناب

بهره‌برداری از ۶ طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی در شهرستان میناب

بندرعباس- معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: در دومین روز از هفته دولت ۶ طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی در شهرستان میناب به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ، همزمان با دومین روز از هفته دولت، ۶ طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی با حضور رادمهر معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب، هاشمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اداری، مسئولان محلی، معتمدین و اصحاب رسانه در شهرستان میناب به بهره‌برداری رسید.

معاون استاندار و فرماندار ویژه در حاشیه این مراسم اظهار کرد: در هفته دولت امسال، ۵۵ طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرستان میناب افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: همچنین عملیات اجرایی ۸ طرح جدید با اعتبار ۴۶۸ میلیارد تومان در این هفته آغاز خواهد شد.

رادمهر ادامه داد: در دومین روز از هفته دولت، ۶ طرح با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان افتتاح شد و عملیات اجرایی ۲ طرح دیگر با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان نیز آغاز شد.

این طرح‌ها شامل:

آسفالت معابر روستای محمودی

آسفالت معابر روستای شمجو

احداث بوستان در شهر بندزرک

تأمین ماشین‌آلات شهرداری بندزرک

زمین چمن فوتبال شهر بندزرک

مرغداری ۲۰ هزار قطعه‌ای روستای سرریگان

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، بیش از ۱۵ هزار نفر از مزایای آنها بهره‌مند خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان هفته دولت، ۴۹ طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان میناب افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد مطلب 6927699

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    نظرات

    • سرباز IR ۰۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
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      پاسخ
      خودِ شهر میناب چی؟! همه امکانات و زیرساخت‌هایش فراهم شده که حالا رسیدید به روستاها؟! اول شهر را درست و آباد کنید؛ خیابان‌ها، فاضلاب، آسفالت، روشنایی، خدمات شهری، امکانات درمانی و ورزشی و ده‌ها مطالبه‌ای که سال‌هاست مردم میناب پیگیرش هستند. بعد اگر چیزی باقی ماند، به سراغ روستاها بروید. قرار نیست توسعه روستاها بهانه‌ای باشد برای اینکه مشکلات خودِ شهر میناب فراموش شود. توسعه باید متوازن باشد؛ هم شهر، هم روستا.

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