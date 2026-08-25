به گزارش خبرگزاری مهر، ، همزمان با دومین روز از هفته دولت، ۶ طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی با حضور رادمهر معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب، هاشمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اداری، مسئولان محلی، معتمدین و اصحاب رسانه در شهرستان میناب به بهرهبرداری رسید.
معاون استاندار و فرماندار ویژه در حاشیه این مراسم اظهار کرد: در هفته دولت امسال، ۵۵ طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرستان میناب افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: همچنین عملیات اجرایی ۸ طرح جدید با اعتبار ۴۶۸ میلیارد تومان در این هفته آغاز خواهد شد.
رادمهر ادامه داد: در دومین روز از هفته دولت، ۶ طرح با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان افتتاح شد و عملیات اجرایی ۲ طرح دیگر با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان نیز آغاز شد.
این طرحها شامل:
آسفالت معابر روستای محمودی
آسفالت معابر روستای شمجو
احداث بوستان در شهر بندزرک
تأمین ماشینآلات شهرداری بندزرک
زمین چمن فوتبال شهر بندزرک
مرغداری ۲۰ هزار قطعهای روستای سرریگان
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: با بهرهبرداری از این طرحها، بیش از ۱۵ هزار نفر از مزایای آنها بهرهمند خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: تا پایان هفته دولت، ۴۹ طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان میناب افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
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