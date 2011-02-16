سیدی سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی بخش سینما ویدئو را دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بخش از بین نامزدهای بخش بهترین دستاورد هنری دیپلم افتخار به همراه 50 میلیون ریال جایزه نقدی به اشکان اشکانی برای تصویربرداری فیلم سینمایی "همسنگان" رسید.

دیپلم افتخار به اضافه 50 میلیون ریال به حمید سلیمانی کارگردان فیلم ویدئویی " اوشلو" رسید.

در بخش بهترین فیلمنامه احمد حامد نویسنده فیلمنامه "فقط 20" دیپلم افتخار و 50 میلیون ریال جایزه نقدی دریافت کرد.



در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن آزاده صمدی برای بازی در فیلم ویدئویی "آفریقا" دیپلم افتخار و 50 میلیون ریال جایزه نقدی دریافت کرد.



در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد دیپلم افتخار و 50 میلیون ریال جایزه نقدی به حمید بابکی برای فیلم "همسنگان" رسید.

در بخش بهترین کارگردانی دیپلم افتخار و 50 میلیون ریال جایزه نقدی به آیدا پناهنده کارگردان "قصه داود و قمری" تعلق گرفت.

سیمرغ بلورین این بخش به اضافه یک دستگاه خودرو پراید به هومن سیدی برای کارگردانی فیلم "آفریقا" تعلق گرفت.

در این بخش سیمرغ بلورین بهترین فیلم به مهدی کبیری برای فیلم "همسنگان" تعلق گرفت.

هیئت داوران این بخش یک دیپلم افتخار به اضافه 5 سکه بهار آزادی به هلیا خالقی بازیگر خردسال فیلم "ماجون" اهدا کرد.