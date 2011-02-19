نمایندگان مجلس از مشکلات پرستاران خبر دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل اظهار داشت: پرستاران در سومین دوره انتخابات نظام پرستاری مشارکت جدی داشته باشند. زیرا مشکلات پرستاران از طریق سازمان نظام پرستاری بهتر حل می شود و پیگیری و رفع مشکلات پرستاران در گرو تقویت این سازمان صنفی است.

وی افزود: مجلس هفتم و هشتم همواره حمایت خوبی از سازمان نظام پرستاری کرده و به ویژه در تصویب قوانین مربوط به جامعه پرستاری همراهی و همکاری داشته است.

حدادعادل با تاکید بر نقش سازمانهای صنفی در پیشرفت جامعه، افزود: تصور می کنم پرستاران با توجه به مسئولیتها و مشکلاتی که دارند باید نظام پرستاری را به عنوان سازمان صنفی خود تقویت کنند. ما هم به ویژه در مجلس هفتم سعی کردیم با حمایتهای انجام شده سازمان نظام پرستاری را تقویت کنیم.

نماینده‌ مردم تهران در خانه‌ ملت با بیان اینکه ما به مشکلات پرستاران واقف هستیم، گفت: معمولا هنگامی که برای ملاقات با بیماران به بیمارستان مراجعه می کنم پرستاران مشکلات مربوط به حرفه خود را با ما در میان می گذارند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: از پرستاران می خواهم که در سومین دوره انتخابات نظام پرستاری مشارکت جدی داشته باشند و بدانند که مشکلات آنان از طریق سازمان نظام پرستاری بهتر حل می شود.