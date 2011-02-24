به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از مدال‌آوران بازی‌های پارآسیایی صبح امروز پنجشنبه در محل کمپ تمرینی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان برگزار شد و طی آن ورزشکاران معلول کشورمان از دست محمود احمدی نژاد پاداش‌های خود را دریافت کردند.

در این مراسم که با حضور علی سعید لو و محمد علی آبادی، روسای سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، حمید سجادی، معاون سازمان تربیت بدنی و بهرام افشارزاده، دبیرکل کمیته ملی المپیک و جمعی از روسای فدراسیون‌ها و مسئولان ورزشی کشور برگزار شد، به ورزشکاران طلایی 150 سکه بهار آزادی، به ورزشکاران نقره‌ای 75 سکه بهار آزادی و به ورزشکاران برنزی 50 سکه بهار آزادی اهدا شد.

نکته جالب توجه اینکه به ورزشکاران مدال آور در بازیهای پاراآسیایی برخلاف مدال‌آوران بازیهای آسیایی گوانگجو حواله سکه‌های طلا اهدا شد.

در این مراسم که با مجریگری نظام الاسلام برگزار شد، رئیس جمهور همچنین وعده کرد به ورزشکاران محجبه زن ایرانی به دلیل دفاع از شئونات اسلامی در طول برگزاری رقابت‌ها، پاداش ویژه‌ای اهدا خواهد شد ضمن اینکه به حمزه ندری در رشته جودوی نابینایان به عنوان ورزشکای که بیستمین مدال طلای ایران را کسب کرد، جایزه ویژه‌ای تعلق گرفت.

کاروان ورزشی ایران در نخستین دوره مسابقات پاراآسیایی با کسب 80 مدال شامل 27 طلا، 24 نقره و 29 برنز طلا پس از کشورهای چین ، ژاپن و کره جنوبی در جایگاه چهارم آسیا قرار گرفت .

نخستین دوره بازی‌های پاراآسیایی از 22 تا 29 آذرماه در گوانگجوی چین برگزار شد.