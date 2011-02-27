نمایشگاه کتاب کودک و بزرگسال در گرگان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این نمایشگاه که عصر شنبه دایر شد، بیش از هزار عنوان کتاب برای بازدید و خرید علاقمندان به معرض نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه از 8 صبح تا 10 شب برای بازدید علاقمندان دایر است.

علاوه بر این نمایشگاه دومین دوره مسابقات رالی ویژه کودکان با همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در پارک ترافیک گرگان برگزار شد.

این مسابقات با حضور 136 کودک و در فضایی شاد و مفرح برگزار شد و کودکان به مدت سه ساعت رانندگی در خیابان های پارک ترافیک را تجربه کرده و با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان به برندگان مسابقه جوایزی اهداء شد.

براساس اعلام سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان، کلیه درآمدهای حاصله از این مسابقه که به مدیریت محمدرضا ملک زاده برگزار شد، جهت کودکان بی سرپرست، هزینه خواهد شد.

شهرک آموزش ترافیک شهرداری گرگان در زمینی به مساحت 6500 متر مربع و با امکانات ویژه ای جهت آموزش مسائل ترافیکی و علائم راهنمایی و رانندگی به نونهالان و دانش آموزان مقطع ابتدایی در سال 88 افتتاح شد.

همچنین در سال 89 با اهدافی نظیر، ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی در بین دانش آموزان و خانواده ها، ارائه راه حل های مناسب ترافیکی قابل اجرا در جامعه و تشویق دانش آموزان و دیگر شهروندان جامعه به کار گروهی و به کار بستن تفکر جمعی برای کاهش معضلات ترافیکی به آموزش دانش آموزان مدارس ابتدایی پرداخت.