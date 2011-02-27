"گلوگاه" بهترین فیلم روستایی سال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید فهیم دبیرجشنواره روستا با اعلام این خبر افزود: مجید رجبی معمار، مهدی فرجی، کامبیز اخوان، مهران ابوالحسنی و علی مهام پس از ارزیابی و برزسی فیلم‌های بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر این فیلم را به عنوان بهترین فیلم روستایی معرفی کرد.

وی ادامه داد: هیئت داوری بخش انتخاب بهترین فیلم روستایی جشنواره فجر ضمن تقدیر و تشکر از کارگردانان فیلم‌های "مرگ کسب و کار من است"، "سیب و سلما" و "باد و مه" تندیس جشنواره روستا، لوح تقدیر و جایزه جشنواره روستا را به کارگردان فیلم "گلوگاه" محمدابراهیم معیری اهدا کرد.

لادن مستوفی، هادی دیباجی، بهزاد فراهانی، حسن مهمانی و کامران تفتی بازیگران این فیلم هستند. عوامل "گلوگاه" عبارتند از نظام کیائی صدابردار، نادر معصومی فیلمبردار، محمد صالحیان چهره‌پرداز و هومن معصومی طراحی صحنه و لباس. جهانگیر کوثری تهیه‌کننده این فیلم است.

محمد ابراهیم معیری فیلم‌های سینمایی "کتونی سفید" و "پروانه‌ها بدرقه می‌کنند" را کارگردانی کرده است.