به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه سینمایی که حسن معجونی، پیام دهکردی و ندا امیری در آن بازی می‌کنند به مدت یک ماه به مدیریت شهریار اسدی در دکورهایی از پیش ساخته شده، فیلمبرداری شد. تدوین فیلم "یک، دو، یک" انجام شده و صداگذاری را علیرضا علویان برعهده داشته است. این فیلم قرار است پس از دریافت پروانه نمایش، روی پرده برود.



سومین فیلم بلند مانیا اکبری مضمونی اجتماعی دارد و درباره زنی است که در راه انتخاب آینده زندگی‌اش تصمیمی می‌گیرد اما تبعات این تصمیم شرایط ناخواسته و آسیب‌پذیری را برایش رقم می‌زند.



بازیگران این فیلم را مجموعه‌ای از بازیگران حرفه‌ای تئاتر و سینما و تعدادی از نابازیگران تشکیل می‌دهند. علاوه بر حسن معجونی، پیام دهکردی، ندا امیری بازیگرانی چون بهاره رهنما، مریم بوبانی، رامونا شاه، اشکان مهری، رویا جاویدنیا، فرناز رهنما، الهه حصاری، شبنم شعاریان، شقایق احمدی، فهیمه استاد، آروز روشناس، فریبا طالبی و ... در این فیلم حضور دارند.

مانیا اکبری پیش از این دو فیلم بلند سینمایی "بیست انگشت" و "4+ 10" و یک فیلم مستند با نام "کریستال" را کارگردانی کرده که در چند جشنواره‌ جهانی حضور یافت و جوایز متعددی از جمله بهترین فیلم بخش دیجیتال جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز ایتالیا، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین‌المللی نانت فرانسه، بهترین بازیگر و بهترین کارگردانی جشنواره بارسلونا در اسپانیا، بهترین فیلم و کارگردانی جشنواره فیلم کرالا در کشور هند و ... به دست آورده است.



فهرست کامل پروژه سینمایی "یک، دو، یک" عبارتند از کارگردان: مانیا اکبری، نویسنده فیلمنامه: مانیا اکبری، مجید اسلامی، برنامه ریز و دستیاراول کارگردان: مانفرد اسماعیلی، مدیر فیلمبرداری: شهریار اسدی، صدابردار: حسن زاهدی، صداگذار: علیرضا علویان، مدیر تولید: حسین بشگر، طراح گریم: پارمیس زند، عکاس: مانی لطفی‌زاده، سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده: ابوالقاسم اشرفی.