به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام بارانی در اجتماع باشکوه نمازگزاران جمعه شهرستان رودان، با اشاره به بازگشایی مدارس و قدردانی از جامعه فهیم و دلسوز فرهنگیان اظهار داشت: در اول مهر، شروعی خوب، با نشاط و مملو از امید و شادابی را شاهد بودیم که حاصل زحمات چند ماهه این عزیزان بود و دانشآموزان نیز با حضور در مدرسه، شور و نشاط خوبی را رقم زدند و نشان دادند جامعه ایرانی همواره و در هر شرایطی با امید و توکل بر خدای متعال به دنبال ساختن آیندهای روشنتر است.
امام جمعه رودان با گرامیداشت یاد و خاطره دانشآموزان و معلمان شهید افزود: هرگز فراموش نمیکنیم که هدیه استکبار و آمریکا به این ملت چیزی جز کشتار و جنایت علیه عزیزان ما نبوده است و این جنایات تا ابد در حافظه تاریخی ایرانیان خواهد ماند.
وی پیام رهبری معظم انقلاب در اول مهر را حکیمانه، امیدآفرین و چراغ راه آینده معرفی و تاکید کرد: ایشان ماموریتهایی را متوجه نظام آموزشی ما کرد که شامل علمآموزی و فتح قلههای علمی، تربیت و اخلاق اسلامی، و شناخت حق و باطل و روحیه انقلابی است و قطعاً اینها میسر نمیشود مگر با امید و زدودن پردههای جهل و تاریکی؛ در این روزگار که اوج توحش استکبار آمریکایی است، اگر این امور میسر شود، یقیناً سپری مستحکم و دژی پولادین در برابر طمع دشمنان علیه ایران و اسلام عزیز خواهد بود.
حجتالاسلام بارانی خاطرنشان کرد: توصیه من به سروران ارجمندم در جامعه مومن فرهنگیان و اساتید دانشگاه این است که برای تحقق این مسئولیت تاریخی، تامل و تفکر، برنامهریزی، مشورت و استفاده از تجربه و ابتکارات دیگران را در دستور کار قرار دهند و سه ضلع مهم اخلاق، علم و انقلابیگری را با هم تقویت کنند و در این مسیر توکل به خدای متعال و توسل به مولایمان حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) را فراموش نکنند.
امام جمعه شهرستان رودان با تجلیل از سخنرانی رئیسجمهور در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: بیانات دکتر پزشکیان شجاعانه، دقیق و حسابشده و پاسخی محکم به یاوهگوییهای قاتل زنجیرهای و بیمار روانی حاکم بر کاخ سفید بود، به گونهای که بیان جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و به دست گرفتن تمثال مبارک امام شهید و دانشآموزان مظلوم و شهید ما در برابر دیدگان افکار عمومی دنیا، بار دیگر وحشیگری و ظلم آمریکایی را به همگان نشان داد.
وی افزود: ما ضمن قدردانی از مواضع انقلابی رئیسجمهور محترم، خدمت ایشان عرض میکنیم که این سخنرانی شما وحدتبخش و دشمنشکن بود و قلب ایرانیان غیور را شاد کرد؛ ملت ایران ملتی آزاده، با غیرت و با عزت است و با این فرهنگ علوی و حسینی، ظلمستیز است و میخواهد آزاده بماند و قلدری اشرار عالم را تحمل نمیکند. این فرمایشات شما حرف دل نود میلیون مردم مبعوثشده ایران بود. مادامی که شما علیالاصول سخن میگویید، بدانید که علیالقاعده ملت از شما حمایت خواهند کرد و با این وحدت و همدلی، دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند، انشاءالله.
امام جمعه رودان بیان کرد: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی در بین افکار عمومی دنیا منزویتر از هر زمانی هستند؛ دیدید قریب به صد کشور حین سخنرانی خوک صهیونیست، نشست را ترک کردند. لذا دنیا به برکت خون شهدای مظلوم جبهه مقاومت، از غزه تا میناب و رودان و یمن، بیدار شده است که این ثمره ایستادگی و مقاومتی است که پرچمدار آن، ملت بزرگ و فهیم ایران است.
وی با اشاره به سخنان ترامپ و نتانیاهو در سازمان ملل گفت: ترامپ بیچاره اعلام کرد که از دست ملت ایران عصبی است؛ خب این شعار ملت ما از ریگان تا ترامپ است که از ما عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید. مدام ما را تهدید به آشوب داخلی میکنند؛ چه آمریکاییها و چه صهیونیستها، اما باید بدانند اگر آنها و جیرهخورهای داخلیشان بخواهند غلطی بکنند، این ملت مبعوثشده آنها را زیر لگدهایشان له خواهند کرد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی رودان همچنین از ابتکار هیئت ایرانی در قرار دادن تمثال افتخار ملی ایرانیان، حاج قاسم سلیمانی، در صحن سازمان ملل همزمان با سخنرانی جلاد صهیونیست تشکر کرد.
حجتالاسلام بارانی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت مجاهد برجسته دوران و سید مقاومت، شهید آیتالله سید حسن نصرالله، ضمن بیان ویژگیهای آیتالله العظمی شبیری زنجانی، رحلت این فقیه برجسته را تسلیت گفت.
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