به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست در خطبههای نماز جمعه خورموج با اشاره به مبانی اسلامی درباره جنگ و دفاع اظهار کرد: اسلام عزیز جنگطلبی، نبرد برای هوای نفس و قتل و کشتار بیگناهان را مذموم و ناپسند میداند، اما مبارزه با طاغوتیان، ظالمان، قاتلان و متجاوزان به کشور اسلامی را در راه خدا واجب میداند.
وی با گرامیداشت پنجم مهرماه، روز گردشگری، بیان کرد: شهرستان دشتی از نظر آثار تاریخی، طبیعی، فرهنگی و مذهبی ظرفیت بالایی دارد که هنوز بهخوبی معرفی و مورد استفاده قرار نگرفته است.
امام جمعه دشتی افزود: باید با برنامهریزی مناسب، شهرستان دشتی به عنوان یکی از مقاصد گردشگری استان بوشهر معرفی شود و زمینه بهرهگیری اقتصادی و فرهنگی از این ظرفیتها فراهم شود.
تأکید بر نقش نسل جوان در ساخت آینده ایران
زاهددوست با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی مدارس، دانشگاهها و حوزههای علمیه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب ضمن گرامیداشت شهدای دانشآموز، آغاز سال تحصیلی را نویدبخش نشاط، امید و حرکت پرشتاب ملت ایران به سوی آیندهای روشن و شکوهمند دانستند و بر بزرگتر بودن مسئولیت دانشآموزان و دانشجویان امروز نسبت به گذشته تأکید کردند.
وی ادامه داد: تجهیز شدن به علم و تقوا، ادب و اخلاق، دانایی و توانایی، شکستن مرزهای دانش، فتح قلههای پیشرفت و انجام مأموریت تاریخی برای اعتلای ایران اسلامی از مهمترین وظایف نسل جوان است.
امام جمعه دشتی بر ضرورت ارتقای سطح آگاهی و بینش دانشآموزان و دانشجویان و تعالی رفتار و منش آنان تأکید کرد و گفت: پاسداری از ریشههای هویت ملی، عزت و استقلال کشور، فرهنگ و زبان مادری، پرچم مقدس و دیگر نمادهای ملی از دیگر مسئولیتهای نسل جدید است.
زاهددوست همچنین بر تکریم معلمان و تلاش برای بهبود معیشت آنان تأکید کرد و گفت: امیدواریم سال تحصیلی جدید برای دانشآموزان، دانشجویان، معلمان و استادان همراه با موفقیت و دستاوردهای ارزشمند باشد.
امام جمعه دشتی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، حضور مردم در برنامهها و تجمعات این هفته را ضروری دانست و افزود: از یادواره شهدا تا برنامههای آموزشی، برنامههای متنوعی در این هفته در حال برگزاری است و حضور باشکوه مردم در این برنامهها میتواند جلوهای از شکوه و وحدت ملت ایران باشد.
وی اضافه کرد: امروز باید انسجام و وحدت خود را به دشمن نشان دهیم تا خیال تجاوز و تصرف خاک ایران را از سر بیرون کند.
زاهددوست همچنین با اشاره به سالروز شهادت سیدحسن نصرالله در ششم مهرماه گفت: یاد این شهید را گرامی میداریم؛ او فخر عرب و اسلام و سیدالشهدای مقاومت بود و راه پرافتخار او ادامه خواهد داشت.
وی از برگزاری مراسم دعای ندبه هیئت رزمندگان اسلام در مصلی شهید امام خامنهای(ره) خورموج خبر داد و گفت: این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز خلیج فارس، بهویژه سردار شهید نادر مهدوی و سردار شهید علیرضا تنگسیری، جمعه ۱۰ مهرماه ساعت پنج صبح برگزار و بهصورت زنده از شبکه یک سیما پخش میشود.
امام جمعه دشتی افزود: آیتالله صفایی بوشهری سخنران و حاج رضا نبوی مداح این مراسم هستند و از عموم مردم برای حضور در این برنامه دعوت میشود.
تأکید بر هوشیاری در تحولات منطقه
زاهددوست در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی منطقه اظهار کرد: شرایط کنونی حساس و پیچیده است و تحولات باید با دقت و هوشیاری دنبال شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و انرژی آمریکا و تحولات سیاسی این کشور، افزود: به نظر میرسد آمریکا در شرایطی قرار دارد که به دنبال توافقی کوتاهمدت برای عبور از بحرانهای خود است.
امام جمعه دشتی گفت: در چنین شرایط حساسی، ملت و مسئولان باید با هوشیاری تصمیمگیری کنند و اجازه ندهند توافقی کوتاهمدت، زمینه تجدیدقوای طرف مقابل را فراهم کند.
وی با تقدیر از سخنان رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، این مواضع را بیانگر ایستادگی و مقاومت ملت ایران دانست و اظهار کرد: انتظار میرود این صلابت و شجاعت در دیگر مصاحبهها و سخنرانیها نیز استمرار داشته باشد تا پیام ضعف به دشمن منتقل نشود.
زاهددوست همچنین با اشاره به جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، بر ضرورت پیگیری حقوق قربانیان و پاسخگویی عاملان جنایتها تأکید کرد و گفت: ملت ایران و جریان مقاومت، خون شهدای ایران، لبنان، یمن و فلسطین را فراموش نخواهند کرد و پیگیری حقوق و خونخواهی شهدا را وظیفه خود میدانند.
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