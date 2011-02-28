محله محوری گمشده مدیریت شهری گلستان/ شهرداریها در آستانه ورشکستگی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حذف فاصله بین دستگاه‌های دولتی و مردم و در مرحله بعد واحدهای محلی با در دست گرفتن اختیارات بیشتر، هم از لحاظ اقتصادی به منابع محلی متکی و هم از نظر اجتماعی در توسعه نقش اساسی دارند.

به ‌عقیده صاحب‌نظران مدیریت شهری، به ‌کارگیری اصول توسعه پایدار شهری در مدیریت شهری و روستایی در بعد عملیاتی می‌تواند به‌ عنوان یک راهکار حتی برای حل معضلات سیاسی در نظر گرفته شود.

براساس آمارهای موجود بیش از80 درصد کل‌ درآمدهای شهرداری های شهرهای توسعه یافته دنیا از طریق منابع پایدار تامین می شود، اما در ایران تنها 20 درصد از کل درآمدها، درآمدهای پایدار محسوب می‌شود.

دراستان گلستان هم منابع درآمدی شهرداریها مانند بسیاری دیگر از شهرهای کشور بر اساس درآمدهای ناپایدار برنامه ریزی شده است.

عضو شورای شهر گرگان در این زمینه افزود: فروش تراکم و پارکینگ ـ اخذ جریمه از ساخت و ساز غیر مجازـ دریافت وجه بابت تغییر کاربری فضای سبز و سایر فضاهای عمومی و صدور پروانه ساختمانی، بالاترین ردیفهای درآمدی شهرداری ها را تشکیل می دهند.

عبدالرضا چراغعلی اظهار داشت: امروزه متاسفانه بدلیل کمبود مدیران متخصص با طول عمر مدیریتی بالا و کمبود مدیران دارای تدبیر، در اداره برخی جایگاههای کلیدی و موثر، موجب شده تا اکثر شهرداری های استان گلستان با شتابی روزافزون برای اداره امور روزمره خود مشغول کسب درآمد از منابع ناپایدار باشند.

وی خاطرنشان کرد: ادامه این روند چنان شرایط را برشهرداران واعضای شوراهای شهر تنگ کرده که در حال حاضر تعدادی از شهرداری های استان به دلیل نبود منابع مالی کافی حتی قادر به پرداخت کامل حقوق و مزایای کارگران و کارمندان خود هم نیستند.



چراغعلی یادآورشد: در طی سالهای گذشته بعد از تشکیل استان جدیدالتاسیس گلستان وتوجه بیش از حد تعدادی از مدیران ارشد استان صرفا به موضوعات سیاسی و غفلت از کمک به شهرداریها و عدم همراهی جهت برنامه ریزی پایدار برای اداره شهرها موجب شده تا توجه به شهرداران و مدیریت شهری در اولویتهای چندم قرار گرفته است.

برخی مدیران راه دفاتر شوراها را نمی دانند

عضو شورای شهر گرگان خاطرنشان کرد: این امر موجبات نابهنجاری امروز شهرهای استان را فراهم آورده و شهرداران و اعضای شوراهای شهر در شرایطی سخت با مشکلات شهرهای خود درگیرند که در کمال شگفتی برخی از مدیران مسئول استان حتی راه دفاتر شوراها و شهرداران استان را نمی شناسند.



وی گفت: مدیریت شهری را اداره امور شهر به‌منظور ارتقای مدیریت پایدار در سطح محلی، با درنظر داشتن و تبعیت کردن از سیاست‌های محلی، اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف کرده اند.



به باور چراغعلی، از نگاه کارشناسان، شهر سیستمی پویا و با تحرک است که ساختارهای آن، پیوسته در تعامل با یکدیگرند و برای تنظیم این روابط و پایداری سیستم، هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت آن ضروری است.



وی خاطرنشان کرد: با استناد به این نگاه کاملا کارشناسانه و علمی نمی‌توانیم کارکردهای مختلف شهر را به مدیریت منفک و بدون ارتباط با هم بسپاریم وانتظار بهبود وضعیت را داشته باشیم، از شهرنشینی فراگیر ودرحال رشد گریزی نیست و ازطرف دیگر این رشد همراه با ناپایداری‌هایی است که تبعات این ناپایداری‌ها، از ابعاد مختلف نگران‌کننده است.



عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: با این محوریت پیچیدگی شهرها براساس تعامل دقیق دستگاه‌ها و با مشارکت معنی‌دار شهروندان سازماندهی می‌شود تا تامین ضرورت‌ها و انتخاب اولویت‌ها ، پیشگیری از تهدیدها و مقابله با آسیب‌ها بر مبنای همفکری و همکاری جمعی صورت پذیرد.



وی گفت: اما آنچه که می‌تواند مسئولان و شهروندان را در رسیدن به آرمان‌شهری مطلوب و قابل دسترس یاری رساند، توسعه مدیریت شهری، ایجاد درآمدهای پایدار شهری و ایجاد مدیریت واحد شهری با کمک متخصصان و صاحب نظران است.



چراغعلی در عین حال عنوان کرد: هرچند نمی‌توان و نباید فراموش کرد که شهر و مردم بسیار، سریع‌تر از تصمیم‌های مدیران آن حرکت می‌کنند، بنابراین غالب سیاستگذاری‌ها و راهکارهای اتخاذ شده درمقابله با مسائل جاری در حکم برخوردهای مقطعی به شمار می‌رود.



براین اساس مدیریت شهری نیازمند یک نظام پایدار درآمدی است و همه سازمان‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی به همراه تمامی شهروندان باید به نسبتی که از خدمات مختلف در سطح شهر استفاده می‌کنند بهای آن را پرداخت کنند و چنانچه نخواهیم مدیریت شهر درتنگناها برای اداره شهر ناچار به اتخاذ سیاست‌های مقطعی برای کسب درآمد شود، که غالبا نیز مخالف راهبرد های توسعه پایدار است، همراهی و کمک دولت در تحقق این فرایند و الزام سازمان‌ها و نهادها به پرداخت سهم خود به‌عنوان عوارض و بدهی‌های قبلی ضروری است.



در این میان اقتصاد شهری و سازوکار حاکم بر دخل و خرج شهرها موضوعی است که طی سالیان اخیر مدیران شهری به آن بیشتر از گذشته توجه داشته‌اند. ایجاد تحول در منابع درآمدی پایدار اصلی‌ترین رسالت مدیران آینده شهرها خواهد بود.

