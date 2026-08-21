رهایی گروگان پس از ۱۶ روز در ایرانشهر؛ یک گروگانگیر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی نوری پناه ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: در پی ربایش مسلحانه فردی ۶۵ ساله در شهرستان مهاباد، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت .

فرمانده انتظامی شهرستان ایرنشهر تصریح کرد: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های همه جانبه، مشخص شد گروگانگیرها به علت اخاذی اقدام به ربایش وی کرده که به شهرستان مهرستان منتقل و از انجا به ایرانشهر انتقال داده اند.

وی اظهار کرد: پس از شانزده روز کار اطلاعاتی و اقدامات فنی و عملیاتی و همچنین روش‌های نوین کشف جرم فرد ربوده شده از چنگان گروگان گیرها آزاد و به آغوش خانواده اش برگشت.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر در خاتمه از دستگیری فردی در این رابطه خبر داد و گفت: تلاش برای دستگیری سایر متهمان این باند ادامه دارد.