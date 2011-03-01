درآمد 79 میلیارد دلاری ایران از صادرات غیر نفتی در چهار سال

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل امروز در مراسم تقدیر از صادر کنندگان رتبه دوم گفت: بخش صادرات در فاصله برنامه چهارم و سالهای 84 تا 88 توانست علیرغم مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی، بحران مالی جهانی، ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش سطح تقاضا بالغ بر 79 میلیارد دلار درآمد ارزی از صدور کالاهای غیر نفتی کسب کند.

معاون وزیر بازرگانی افزود: میزان تحقق اهداف صادراتی در برنامه چهارم 149.3 درصد بوده در حالی که این رقم ظرف برنامه قبلی به ترتیب 66 ، 58 و 92 درصد برآورد شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار گمرک در 10 ماهه نخست سال جاری بالغ بر 56 میلیون تن کالا به ارزش بیش از 26 میلیارد دلار به خارج صادر شده که به لحاظ وزن و ارزش 26 و 23 درصد افزایش را نشان می دهد.

صافدل اظهار داشت: تا پایان سال جاری ارزش صادرات غیر نفتی کشور به 30 میلیارد دلار بالغ می شود که بالاترین حد نصاب در تاریخ تجاری کشور محسوب می شود، ضمن اینکه میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور نیز در سال جاری از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شده که ارزش آن در 10 ماهه اول امسال به 2.2 میلیارد دلار رسیده و تا پایان سال این رقم از سه میلیارد دلار خواهد گذشت.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در قانون برنامه پنجم حمایت از صادرات غیر نفتی و بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که حمایت مالی دولت و اجرای روش های تشویقی برای توسعه شبکه و خوشه های تولیدی، اعطای تسهیلات مالی به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی، اعطای اختیار به وزارت بازرگانی برای صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، ممنوعیت برقراری مالیات در صادرات غیر نفتی، مشارکت فعال تشکل ها و اعطای اختیار به دولت برای ساماندهی از جمله این موارد است.

وی خاطر نشان کرد: تدوین سند راهبرد توسعه صادرات غیر نفتی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران یکی از اقداماتی است که بخش هایی از آن در تدوین برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است و تلاش سازمان برای اجرای کامل مفاد سند مذکور می تواند تداوم روند توسعه صادرات غیر نفتی را در سالهای آینده تضمین کند مشروط بر آنکه اعتبارات کافی در اختیار سازمان قرار گیرد.

صافدل اظهار داشت: از مهمترین اقداماتی که در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار گرفته تقویت خوشه های صادرات گرا، بهره گیری از قابلیت و توانمندی های بخش تعاون برای توسعه صادرات، تقویت واحدهای با تولید صادرات محور، تدوین بسته حمایتی ویژه برای توسعه صادرات و گسترش دفاتر نمایندگی تجاری برون مرزی است که در سال 1390 با جدیت و قاطعیت برای اجرای آن تلاش لازم انجام خواهد گرفت.