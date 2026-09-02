حجتالاسلام روح الله رستمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویتهای کاری اداره تبلیغات اسلامی فامنین در دوره جدید مدیریتی، اظهار کرد: در حال حاضر فعالیتهای آموزشی متعددی در حوزه قرآن در سطح شهرستان فامنین در جریان است که شامل سه کلاس حفظ، حفظ مفاهیم و حفظ آیات منتخب است و طرح «زندگی با آیهها» که از سه سال پیش آغاز شده با قوت در حال اجرا است و برای ۲ سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ۱۵ خانه قرآن در شهرستان فامنین فعالیت دارند، افزود: این مراکز با سطوح مختلفی از استقبال مخاطبان به آموزشهای قرآنی میپردازند و محافل انس با قرآن کریم نیز به صورت گردشی با حضور اساتید برجسته استانی و محلی برگزار میشود.
رئیس تبلیغات اسلامی فامنین از برگزاری جلسه شورای قرآن شهرستان فامنین در روزهای آتی خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این جلسه بهروزرسانی اطلاعات و آمار قرآنی منطقه و احصای برنامههای در حال اجرا و پیشنهادی برای توسعه فعالیتها است.
حجتالاسلام رستمی تصریح کرد: در برنامهای مدون سرکشی از خانههای قرآن در دستور کار قرار گرفته است و این بازدیدها با هدف ارزیابی وضعیت امکانات و تجهیزات، بررسی ظرفیت نیروی انسانی و نیازسنجی آموزشی انجام میشود تا براساس نتایج حاصله دورههای تخصصی متناسب با نیاز شهرستان برگزار شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت روستاها در فعالیتهای قرآنی بیان کرد: حدود ۵۰ درصد از ظرفیت خانههای قرآن شهرستان در مناطق روستایی متمرکز است که در این مراکز علاوه بر دورههای حفظ و مفاهیم، آموزش روخوانی و روانخوانی نیز ارائه میشود.
رئیس تبلیغات اسلامی فامنین در خصوص اعزام مبلغ به مناطق روستایی نیز خاطرنشان کرد: در مناسبتهای اخیر از جمله ایام محرم و اربعین حسینی ۲۰ مبلغ به روستاهای شهرستان اعزام شدند و برای سایر روستاها نیز روحانیون به صورت ترددی اعزام شدهاند به نحوی که میتوان گفت قریب به اتفاق روستاهای شهرستان فامنین تحت پوشش برنامههای تبلیغی قرار گرفتهاند.
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