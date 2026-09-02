امین خضریان در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ۱۱ شهریور ماه روز صنعت چاپ به فعالان این عرصه با بیان اینکه همدان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود میتواند به یکی از قطبهای صنعت چاپ تبدیل شود، اظهار کرد: همدان به دلیل قرار گرفتن در کریدور غرب کشور میتواند بعد از تهران، قم، اصفهان و مشهد به استان پنجم در صنعت چاپ تبدیل شود و قابلیت و پتانسیلهای زیادی در این زمینه در استان همدان وجود دارد.
وی تصریح کرد: صنعت چاپ استان همدان با وجود پتانسیلهای بسیار بالا در حال حاضر وضعیت تولید مطلوبی ندارد و سهم این صنعت در اقتصاد منطقه بسیار اندک است.
رئیس اتحادیه چاپخانهداران همدان با اشاره به چالشهای پیشروی سرمایهگذاری در بخش صنعت چاپ افزود: به دلیل بازدهی پایین این صنعت فعالان اقتصادی تمایل چندانی برای سرمایهگذاری در آن ندارند و بخش خصوصی در صورت وجود بازارهای مالی جذابتر به سراغ حوزههای دیگر میرود.
وی با بیان اینکه هزینههای راهاندازی و تجهیز واحدهای چاپی نسبت به یک دهه گذشته تا ۱۰ برابر افزایش یافته است، تصریح کرد: اگر در گذشته با رقمی مشخص امکان سرمایهگذاری مناسب وجود داشت امروز برای تجهیزات نوین به دهها برابر آن نقدینگی نیاز است که این موضوع توان بخش خصوصی را برای ورود به این عرصه محدود میکند.
خضریان تاکید کرد: در استان همدان ظرفیتهای صادراتی محصولات خاص وجود دارد و در این زمینه هم میتوانیم موفق باشیم اما حمایتهای ویژه دولت نه تنها برای حفظ فعالان فعلی این صنعت بلکه برای ترغیب سرمایهگذاران به ورود به این حوزه و شکوفایی ظرفیتهای مغفول مانده استان امری ضروری است.
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