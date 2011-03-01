به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اعظم درویش خضری بعد از ظهر سه شنبه در همایش تعاون، بانوان و کارآفرینی افزود: شناسایی و توانمند‌سازی کارجویان زن و استفاده از مدیران توانمند برای حضور پررنگ زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه همدان استانی با تمدن وفرهنگ غنی است، گفت: بانوان این استان توانمندی و بالندگی‌های بسیار خوبیدر عرصه‌های مختلف دارند که باید زمینه‌های رشد و بالندگی آنها را در حوزه کسب و کار و اشتغال ایجاد کرد.

تعاونی های راکد باید به فعالیت بازگردند

اعظم درویش خضری با اشاره به مشکلات تعاونی‌ها اظهار داشت: فعال کردن تعاونی‌های غیرفعال از جمله طرح‌ها و برنامه‌های وزارت تعاون است تا این تعاونی‌ها از حالت غیرفعال خارج شوند.

درویش خضری بازپرداخت تسهیلات بانکی را از دیگر مشکلات تعاونی‌ها دانست و خاطرنشان کرد: کارآفرینان باید در انجام فعالیت‌ها اهداف مورد نظر را به خوبی مشخص کنند تا در بازپرداخت تسهیلات با مشکلی مواجه نشوند.

وی اضافه کرد: برای رفع مشکلات تعاونی‌ها سیاست‌های قانونی وجود دارد که در مجلس باید تصویب شود.

توجه به ایده های کارافرینان تعاونی ها را فعال می کند

مسئول امور بانوان وزارت تعاون با بیان اینکه نظرات و ایده‌های کارآفرینان کمک شایانی برای رسیدن به رشد و بالندگی دارد، یادآور شد: سمت و سوی کارها را باید به سمت ایده‌های کارآفرینان سوق داد.

اعظم درویش خضری اضافه کرد: در این راستا استان همدان پتانسیل بسیارخوبی در زمینه ایده‌های دانش بنیان دارد و باید اهداف تشکیل تعاونی‌ها را به این جهت سوق داد.

در ادامه معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز با بیان اینکه امروز ظرفیت‌های توسعه و پیشرفت فراهم شده است، گفت: باید از این ظرفیت‌ها و زمینه‌ها بهره کافی را برای تحول و بالندگی کشور برد.

شناسایی 107 بانوی نخبه در همدان

فامیل کریمی با اشاره به وجود 107 نخبه در امور بانوان استان همدان خاطرنشان کرد: هر یک از این افراد بر اساس شرایطی که یک فرد نخبه باید داشته باشد شناسایی شده‌اند.

علی اکبر فامیل کریمی اقدامات و فعالیت‌های امور بانوان استان همدان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: فعالیت‌ها و برنامه‌های مشخصی توسط این نهاد انجام پذیرفته است.

وی افزود: ایده‌ها و اختراعات افراد نخبه نقش بسزایی در گره‌گشایی بسیاری از مشکلات جامعه دارد.