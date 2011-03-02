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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

هنرمندان خوشنویس به پارچه نویسی روی آورده اند

هنرمندان خوشنویس به پارچه نویسی روی آورده اند

گرگان - خبرگزاری مهر: هنرمند برگزیده جشنواره بزرگ خوشنویسی شمال کشور گفت: امروز با ورود صنعت چاپ، ذوق خوشنویسی بین هنرمندان کم شده و هنرمندان این رشته بیشتر به پارچه و تابلونویسی روی آورده اند.

حشمت الله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: زمانی خوشنویسی و موضوع کتابت نویسی در کشورمان رونق داشت و خوشنویسان زیادی در این حوزه فعالیت داشتند.

وی اظهار داشت: با ورود صنعت چاپ، ذوق کتاب نویسی بین خوشنویسان کمرنگ شده است و این امر شاید به این دلیل است که مردم، آموزش خوشنویسی را تنها در زیبا نوشتن حروف و کلمات می بینند.
 
وی خاطرنشان کرد: زندگی امروز بشر که روح بشر محور آن شده است احساس و عواطف انسان ها را نیز به نوعی صنعتی کرده و انسان نیازمند آن است تا روزانه برای لحظاتی، تمرین خوشنویسی کند.
 
این هنرمند عنوان کرد: تمرین خوشنویسی و تلاش برای ایجاد زیبایی در فرم حروف و کلمات روح انسان را تلطیف می کند و او را در مسیر شناختن خویشتن حقیقی خویش کمک می کند.
 
ناصری افزود: مشکلات هنرمندان خشنویس و بقیه هنرمندان زمانی کمتر می شود که مردم و مسئولان به ارزش واقعی این هنر پی ببرند و برای توسعه آموزش آن در کشور گامهای محکمتری بردارند.
 
وی تاکید کرد: مدارس نیز باید نسبت به آموزش خط و درس هنر با جدیت بیشتری اقدام کنند.
کد مطلب 1264887

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