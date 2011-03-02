حفاظت از منابع طبیعی نیازمند مدیریت جمعی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر چهارشنبه در جمع مدیران منابع طبیعی گلستان،از حفظ نعمت‌های خداوند به عنوان تکلیف شرعی یاد کرد که به انسان‌ها تفویض شده و چنانچه در این امر کوتاهی کنند جرم و گناه محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: اگر ما عاقلانه، مدبرانه و عالمانه از منابع طبیعی وخدادادی استفاده نکنیم، مورد مجازات پروردگار قرار خواهیم گرفت.

نماینده ولی فقیه دراستان گلستان وامام جمعه گرگان ،اعلام کرد: منابع طبیعی از جهات عدیده ارزشمند و مهم است چرا که هدیه و نعمت الهی به شمار می آید و از طرفی نشانه لطف و محبت خداوند به ما است.



آیت الله نورمفیدی با اشاره به این که خداوند متعال آب، خاک و هوا را به خاطر ما انسان‌ها خلق کرده است، اضافه کرد: چون خداوند آب و خاک و هوا را ارزان در اختیار ما انسان‌ها قرار داده است، قدرش را نمی‌دانیم و بی رویه از آنها استفاده می‌کنیم.



15 تا 21 اسفند هفته منابع طبیعی است.