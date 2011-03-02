  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۰

حفاظت از منابع طبیعی نیازمند مدیریت جمعی است

حفاظت از منابع طبیعی نیازمند مدیریت جمعی است

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به مسئولان منابع طبیعی گفت: باید با تمام توان ضمن پیش بینی تصمیمات در چند سال آینده با یک برنامه ریزی زمانبندی شده و مدیریت جمعی، برای حفظ منابع ارزشمند طبیعی قدم برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر چهارشنبه در جمع مدیران منابع طبیعی گلستان،از حفظ نعمت‌های خداوند به عنوان تکلیف شرعی یاد کرد که به انسان‌ها تفویض شده و چنانچه در این امر کوتاهی کنند جرم و گناه محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: اگر ما عاقلانه، مدبرانه و عالمانه از منابع طبیعی وخدادادی استفاده نکنیم، مورد مجازات  پروردگار قرار خواهیم گرفت.
 
نماینده ولی فقیه دراستان گلستان وامام جمعه گرگان ،اعلام کرد: منابع طبیعی از جهات عدیده ارزشمند و مهم است  چرا که  هدیه و نعمت الهی به شمار می آید و از طرفی نشانه لطف و محبت خداوند به ما است.
 
آیت الله نورمفیدی با اشاره به این که خداوند متعال آب، خاک و هوا را به خاطر ما انسان‌ها خلق کرده است، اضافه کرد: چون خداوند آب و خاک و هوا را ارزان در اختیار ما انسان‌ها قرار داده است، قدرش را نمی‌دانیم و بی رویه از آنها استفاده می‌کنیم.

 15 تا 21 اسفند هفته منابع طبیعی است.
کد مطلب 1265661

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها