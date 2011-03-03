هدف فدراسیون بدمینتون دستیابی به سکوی آسیایی در چهار سال آینده است

ابوالفضل مهاجر بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، در خصوص مسابقات لیگ دسته 2 بدمینتون کشور، بیان داشت: با توجه به هدف گذاری فدراسیون بدمینتون تیمها در لیگهای دسته یک و دسته دو باید بیشتر از بازیکنان جوان و نوجوان استفاده کنند و در این مسابقات هم تیمهایی که در رده های پایه خوب کار کرده بودند موفق تر عمل کردند.

وی افزود: اولویت اول فدراسیون بدمینتون دست یابی به یکی از سکوهای آسیا در رده نواجوانان طی چهار سال آینده است و به همین دلیل فدراسیون لیگ دسته های پایینتر را با جدیت تمام برگزار می کند.

دبیر فدراسیون بدمینتون با اشاره به کاهش تیمهای شرکت کننده در این مسابقات نسبت به سال گذشته، عنوان کرد: با تصمیم فدراسیون در خصوص استفاده از جوانان و نوجوانان خیلی از استانها به علت نداشتن بازیکن با این شرایط سنی نتوانستند در مسابقات شرکت کنند و به همین دلیل تعداد تیمهای حاضر در مسابقات کاهش یافت.

مهاجر در خصوص مسابقات سوپر لیگ بدمینتون گفت: برگزاری این مسابقات تاثیر زیادی در آمادگی بازیکنان ملی پوش ما دارد و همچنین برگزاری مسابقات لیگ می تواند از لحاظ مالی هم به بازیکنان کمک کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 18 هزار نفر زن و 12 هزار نفر مرد به طور حرفه ایی در کشور بدمینتون بازی می کنند که این نشان از وجود یک پشتوانه خوب در بدمینتون است.

دبیر فدراسیون بدمینتون در خصوص میزبانی استان هرمزگان گفت: هیئت بدمینتون هرمزگان در سالهای اخیر پیشرفتهای خیلی خوبی کرده است و این مسابقات به بهترین شکل ممکن در بندرعباس برگزار شد.

مهاجر تاکید کرد: هرمزگان توانایی برگزاری مسابقات بین المللی بدمینتون را دارد و اگر مسئولان استان هرمزگان تلاش کنند می توانند میزبانی مسابقات بین المللی بدمینتون را به دست آورند.