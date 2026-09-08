عارف: دولت چهاردهم از ابتدا برای اداره کشور در شرایط جنگی آماده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در نشست با جمعی از احزاب و فعالان سیاسی استان قم با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی کشور اظهار داشت: مردم ایران در سخت‌ترین شرایط در کنار کشور و نظام ایستاده‌اند و همین حضور مردمی، مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر توطئه‌های دشمنان بوده است.



وی افزود: مجموعه حوادثی که کشور طی سال‌های اخیر پشت سر گذاشته، از جمله دو جنگ و حوادث دی‌ماه، می‌توانست هر نظامی را با بحران‌های جدی مواجه کند، اما مردم با حضور و ایستادگی خود توطئه‌های دشمن را خنثی کردند و نشان دادند که قوی‌ترین پشتوانه حکومت هستند.



معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دشمن همچنان از راهبرد خود برای ضربه زدن به نظام و براندازی دست نکشیده و در این مسیر تلاش می‌کند از ظرفیت مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی برای تضعیف سرمایه اجتماعی کشور استفاده کند.



عارف با اشاره به شرایط آغاز فعالیت دولت چهاردهم بیان کرد: دولت از نخستین روزهای آغاز به کار با وضعیت جنگی مواجه شد و آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از طیف گسترده‌ای از اقدامات و توطئه‌ها، به شکل مستقیم وارد تقابل با کشور شدند و دو جنگ را به ایران تحمیل کردند.



دولت از ابتدا برای شرایط جنگی آماده بود



وی گفت: دولت چهاردهم از همان ابتدا احتمال وقوع یک جنگ گسترده را جدی می‌دانست و بر همین اساس، برنامه‌های لازم برای اداره کشور در شرایط جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان پیش‌بینی شده بود.



عارف افزود: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن تصور می‌کرد جمهوری اسلامی ایران ظرف سه روز تسلیم خواهد شد، اما حضور مردم در صحنه و ایستادگی آنان موجب شد این محاسبه با شکست مواجه شود و دشمن به اهدافی که برای این جنگ تعیین کرده بود دست پیدا نکند.



وی ادامه داد: برخی از دولت چهاردهم به عنوان دولتی بدشانس یاد می‌کنند، اما بنده چنین نگاهی ندارم و معتقدم اینکه خداوند توفیق خدمت به مردم، نظام و کشور را در دشوارترین و حساس‌ترین مقاطع نصیب انسان کند، خود یک خوش‌شانسی و افتخار بزرگ است.



معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: افتخار دولت این است که در روزهای سخت کشور در کنار مردم و جبهه‌های مختلف خدمت قرار گرفته و در کنار جبهه میدان و خیابان، جبهه خدمت را برای اداره کشور و پاسخگویی به نیازهای مردم شکل داده است.



عارف بر حفظ سرمایه اجتماعی تأکید کرد



عارف با اشاره به راهبرد دولت چهاردهم برای فعال کردن بخش گسترده‌ای از جامعه گفت: از ابتدای فعالیت دولت، به میدان آوردن اکثریت خاموش به عنوان یکی از راهبردهای اصلی دنبال شد، اما وقوع دو جنگ و همچنین حوادث دی‌ماه موانعی را در مسیر تحقق این هدف ایجاد کرد.



وی افزود: حوادث دی‌ماه خاطرات تلخی بر جای گذاشت و در جریان آن جوانان زیادی از دو طرف جان خود را از دست دادند، اما مجموعه اقدامات انجام‌شده برای مدیریت این بحران و تدابیر رهبر شهید کشور، زمینه کنترل شرایط را فراهم کرد.



عارف اظهار داشت: یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه، اعلام آگاهانه اسامی جان‌باختگان از سوی دفتر رئیس‌جمهور، برگزاری مراسم برای آنان و شهید محسوب کردن جان‌باختگان به استثنای شمار محدودی بود که این اقدام در خنثی شدن بخشی از توطئه دشمن نقش داشت.



وی ادامه داد: رسانه‌های معاند در مقطعی آمار جان‌باختگان حوادث دی‌ماه را بیش از ۳۰ هزار نفر اعلام می‌کردند، اما پس از انتشار فهرست اسامی، امکان تداوم این فضاسازی و ارائه آمارهای بالاتر از میان آنان گرفته شد.



حضور مردم در جبهه خیابان ادامه دارد



معاون اول رئیس‌جمهور گفت: نتیجه مدیریت بحران دی‌ماه را در اسفندماه سال گذشته و همزمان با آغاز جنگ رمضان مشاهده کردیم که در آن مقطع یک سرمایه اجتماعی شکل گرفت و مردم بار دیگر برای دفاع از نظام و کشور وارد صحنه شدند.



عارف افزود: اکنون حدود ۱۹۰ شب است که مردم در جبهه خیابان حضور دارند و بخشی از همان اقشار خاموش نیز به میدان آمده‌اند، بنابراین وظیفه ما این است که این سرمایه اجتماعی را با حفظ وحدت و انسجام صیانت کنیم و برای ارتقای آن تلاش داشته باشیم.



وی با بیان اینکه گرانی به یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها تحت تأثیر رشد قیمت‌های جهانی و پیامدهای جنگ‌های اخیر قرار دارد و بخش دیگری نیز به اصلاحات ساختاری اقتصادی مربوط می‌شود.



معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت اصلاحات اقتصادی را با هدف جلوگیری از آن انجام داد که منافع ناشی از تفاوت قیمت ارز به جای رسیدن به عموم مردم، در اختیار گروهی خاص قرار گیرد و این اصلاحات اگرچه در ابتدا به جهش تورمی منجر شد، اما در مدت کوتاهی روند رشد تورم کنترل شد.

وی گفت: دولت در ادامه مسیر، کنترل گرانی را دنبال می‌کند و مقابله جدی با احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی را در دستور کار دارد.



عارف از رویکرد دولت در بیان واقعیت‌ها گفت



عارف با تأکید بر اهمیت صداقت در اطلاع‌رسانی عمومی بیان کرد: یکی از افتخارات دولت این است که واقعیت‌های کشور را با مردم در میان می‌گذارد و اعضای دولت نیز موظف هستند شرایط واقعی کشور را برای مردم تشریح کنند.



وی افزود: تفاوت‌هایی که گاهی در آمارهای اعلام‌شده از سوی مسئولان مشاهده می‌شود، تا حدی به مشکلات موجود در نظام آماری کشور بازمی‌گردد و هنوز تعریف واحد و استانداردی برای برخی آمارها وجود ندارد.



معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مدیران اجرایی در شرایط جنگی اظهار داشت: عملکرد استانداران در استفاده از اختیاراتی که دولت در دوران جنگ به آنان تفویض کرد، فراتر از انتظار بود و مدیران اجرایی در این شرایط توانستند ظرفیت‌های موجود را به شکل مؤثری به کار گیرند.



عارف ادامه داد: یکی از نمونه‌های این عملکرد، افزایش تخلیه کالا از بنادر بود که در دوران جنگ به دو برابر میزان معمول رسید و نشان داد مدیران اجرایی استان‌ها در شرایط بحرانی می‌توانند نقش مؤثری در اداره کشور ایفا کنند.



وی افزود: دولت همچنین انحصار خرید کالاهای اساسی را از میان برداشت و زمینه رقابتی شدن واردات این کالاها را فراهم کرد و استانداران نیز در اجرای این سیاست مشارکت مؤثری داشتند.



تغییر مدیران باید بر مبنای ضرورت باشد



معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع تغییر مدیران گفت: رئیس‌جمهور به تغییر مدیران به معنای مرسوم و رایج گذشته اعتقادی ندارد و دولت نیز نباید تغییر را به یک هدف تبدیل کند، بلکه باید مشکلات را به صورت علمی و ساختاری شناسایی و برای حل آنها اقدام کند.



عارف افزود: این رویکرد به معنای آن نیست که هیچ تغییری در دولت انجام نخواهد شد، بلکه هر جا ضرورت مدیریتی وجود داشته باشد، تغییر انجام می‌شود و ملاک اصلی باید نیاز واقعی دستگاه و توانایی مدیر برای انجام مأموریت باشد.



وی با اشاره به شرایط شکل‌گیری ستادهای انتخاباتی مسعود پزشکیان اظهار داشت: انتخابات ریاست‌جمهوری در مقطعی برگزار شد که جریان‌های سیاسی آمادگی لازم برای ورود به انتخابات را نداشتند و در چنین شرایطی پزشکیان با ویژگی‌های شخصیتی و خلوصی که همگان از او می‌شناسند، وارد عرصه شد و نامزدی خود را اعلام کرد تا زمینه مشارکت بیشتر مردم در انتخابات فراهم شود.



عارف ادامه داد: فرصت کوتاه انتخابات اجازه نمی‌داد کادرسازی و فعالیت تشکیلاتی عمیق و بلندمدت انجام شود و طبیعی بود که اگر شش ماه زمان در اختیار جریان‌های سیاسی قرار می‌گرفت، امکان تیم‌سازی و سازماندهی قوی‌تری وجود داشت.



عارف بر تقویت فعالیت حزبی تأکید کرد



وی افزود: ستادهای انتخاباتی پزشکیان نیز به دلیل محدودیت زمانی عمدتاً به صورت خودجوش شکل گرفتند و مجموعه این شرایط که موجب غیرحزبی شدن انتخابات می‌شود، آسیب‌هایی به همراه دارد.



معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: تا زمانی که تحزب در کشور نهادینه نشود، این آسیب‌ها همچنان وجود خواهد داشت و انتظار ما از احزاب و فعالان سیاسی این است که فعالیت حزبی و تشکیلاتی را به صورت علمی، حرفه‌ای و با محوریت تأمین منافع ملی دنبال کنند.



عارف با اشاره به خاطره‌ای از انتخابات مجلس دهم گفت: در آن انتخابات، پزشکیان سرلیست جریان ما از حوزه انتخابیه تبریز بود، اما در همان زمان به ما اطلاع داده شد که او قصد دارد در شهری از یک نامزد اصولگرا حمایت کند.



وی افزود: این رفتار نشان‌دهنده منش و خلوص پزشکیان است و چنین رویکردی الزاماً در چارچوب‌های مرسوم حزبی قرار نمی‌گیرد.



معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اگر رئیس‌جمهور بر این باور است که وفاق صرفاً یک شعار نیست، این موضوع ریشه در اعتقاد قلبی و باور شخصی او دارد و در تمام سال‌هایی که پزشکیان را می‌شناسم، از دوران دانشگاه تبریز تا مسئولیت در وزارت بهداشت، نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری، همین رویکرد را در رفتار و عملکرد او دیده‌ام.



عارف در پایان گفت: گفتمان وفاق در شرایط حساس کنونی کشور توانسته است کارکرد خود را نشان دهد و تجربه موجود بیانگر آن است که این رویکرد در عبور از شرایط دشوار و مدیریت مسائل کشور مؤثر بوده است.