به گزارش خبرنگار مهر، زینب پارسافخر مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان شامگاه سه‌شنبه در آئین بدرقه ورزشکاران ، مربیان، داوران خوزستانی به بازی های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استان در هتل المپیک برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار گرفته، حضور شما ورزشکاران در این رقابت‌ها بسیار الهام‌بخش و حامل پیام برای دنیا خواهد بود. قطعاً نگاه‌ها در ناگویا به سمت شما خواهد بود و نظم و رویه پهلوانی که همیشه از جوانان این سرزمین سراغ داشته‌ایم، پیامی برای جهان خواهد داشت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان با اشاره به مدال‌های رنگینی که ورزشکاران به ارمغان آورده‌اند، تصریح کرد: تلاش شما در امتداد راه همه جان‌های عزیزی است که در این مدت در راه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تقدیم شده و کار شما کمتر از کار شهدا و ایثارگران نخواهد بود.

وی از حضور قابل توجه بانوان خوزستانی در کاروان اعزامی به عنوان مربی و بازیکن، ابراز خوشحالی کرد و گفت: در سال‌های گذشته نیز شاهد درخشش بانوان این استان و کسب مدال‌های بسیار خوبی از سوی آنان بوده‌ایم. برای شما نیز در این مسیر آرزوی موفقیت دارم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان با بیان اینکه برنامه‌ای برای تکریم از همه اعضای کاروان و به‌ویژه مدال‌آوران در نظر گرفته خواهد شد، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم وعده‌های داده‌شده محقق شود و اگر موضوع یا مشکلی وجود داشته باشد، در خدمت ورزشکاران هستیم.