https://mehrnews.com/x3d29S ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۹ کد مطلب 6941676 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۹ اجتماع شبانه مردم بندرعباس برای دفاع از میهن اسلامی بندرعباس- مردم بندرعباس شامگاه سه شنبه برای دفاع از میهن اسلامی اجتماع حماسی برگزار کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6941676 کپی شد مطالب مرتبط دانشکده شهرداری بندرعباس تاسیس میشود قرار ۱۹۲ مردم رشت در زیر بارش رحمت الهی بوستان نوزادان در بندرعباس احداث می شود مشکلات مسکن مهر بندرعباس رفع می شود برچسبها بندرعباس تجمع مردمی هرمزگان
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