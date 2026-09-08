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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۹

اجتماع شبانه مردم بندرعباس برای دفاع از میهن اسلامی

اجتماع شبانه مردم بندرعباس برای دفاع از میهن اسلامی

بندرعباس- مردم بندرعباس شامگاه سه شنبه برای دفاع از میهن اسلامی اجتماع حماسی برگزار کردند.

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کد مطلب 6941676

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