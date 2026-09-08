به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم شامگاه سه‌شنبه در آئین بدرقه ورزشکاران ، مربیان، داوران خوزستانی به بازی های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استان در هتل المپیک برگزار شد، بیان کرد: خوزستان با ۳۰ شهرستان و چهار هزار و ۳۰۰ روستا از پهناورترین استان‌های کشور است. با وجود سختی‌های فراوان با تکیه بر فضل الهی و نگاه ویژه دولت و نظام به جوانان، موفق شدیم در چهار سال اخیر بیش از ۲۶۰ پروژه ورزشی را از میان ۷۰۰ پروژه نیمه‌تمام به بهره‌برداری برسانیم این در حالی است که واحد فنی و مهندسی این اداره کل با تیمی کمتر از ۲۰ نفر، مدیریت این حجم از پروژه‌ها را بر عهده داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان به آمار مدال‌آوری ورزشکاران این استان اشاره کرد و گفت: استان خوزستان در دوره‌های اخیر بیش از دو هزار مدال کشوری کسب کرده است. تا پیش از المپیک پاریس، مجموعاً دو مدال المپیکی لندن و ریو را داشتیم اما تنها در المپیک پاریس موفق به کسب سه مدال شدیم که این نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی صحیح، حق این جوانان لایق ادا خواهد شد.

وی افزود: همچنین در بازی‌های آسیایی پیشین، ۱۵ درصد مدال‌های کاروان کشور توسط ورزشکاران خوزستانی کسب شد که این امر گواه سهم ویژه خوزستان در ورزش ایران است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به حضور ۲۹ ورزشکار، داور و مربی خوزستانی در کاروان اعزامی به ناگویا، عنوان کرد: از ۳۰ شهرستان استان، ۹ شهرستان در اردوهای تیم ملی دارای نماینده هستند. باید میان شهرستان‌هایی که نقش پررنگی در مدال‌آوری دارند و سایر مناطق تفاوت قائل شویم و همچنین با شناسایی دلایل عدم حضور برخی شهرستان‌ها در سطوح ملی، برای رفع ایرادات آن‌ها اقدام کنیم.

بنی تمیم تصریح کرد: از مسئولان کشوری و استاندار انتظار داریم ورزش خوزستان را به دلیل نقش‌آفرینی در رشته‌های پرمدالی همچون کشتی، وزنه‌برداری، کبدی، ووشو، بسکتبال، فوتبال، گلف و پارادوومیدانی، متفاوت‌تر ببینند.

وی در خصوص جوایز و حق‌الزحمه ورزشکاران گفت: بخشی از حق‌الزحمه ایاب و ذهاب ورزشکاران پرداخت شده و مابقی آن نیز طی یکی دو روز آینده به حساب واریز خواهد شد. همچنین طبق قول مساعد استاندار خوزستان، مبالغ ۷۰۰، ۴۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان برای مدال‌های طلا، نقره و برنز در نظر گرفته شده است که اگر امکان افزایش وجود داشته باشد انجام خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان تأکید کرد: همچنین صنایع بزرگ استان باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال ورزشکاران، مربیان و داوران عمل کنند چرا که با مطالبه‌گری یک‌صدا، دستیابی به سهم واقعی ورزش استان ممکن است.

بنی‌تمیم خطاب به ورزشکاران بیان کرد: ما خود را خدمتگزار ورزشکاران می‌دانیم و با وجود تمام مشکلات تردد و سختی‌های مسیر، با عشق در کنار شما هستیم تا دغدغه‌هایتان را به حداقل برسانیم.