خسارت ۱۰۰ میلیارد تومانی بارندگی به کشاورزی میاندورود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی در نشست ستاد مدیریت بحران در منطقه کوهدشت در روستای بازیارخیل با اشاره به بارندگی شدید بامداد امروز اظهار کرد: در پی شرایط جوی اخیر، خسارتهایی در بخشهای مختلف زیرساختی شهرستان ایجاد شد که از همان ساعات اولیه، دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران و عوامل محلی برای مدیریت شرایط و رفع مشکلات وارد عمل شدند.
وی افزود: با همت و تلاش مجموعههای اجرایی و عوامل محلی، تمامی راههای شریانی شهرستان آزادسازی شده و در حال حاضر مشکلی برای تردد در این مسیرها وجود ندارد.
فرماندار میاندورود با اشاره به خسارتهای واردشده به راههای روستایی گفت: در این بخش شاهد تخریب سه پل بودیم که مهمترین آن پل روستای بازیارخیل است و با همکاری عوامل محلی و اداره راهداری، مسیر جایگزین برای تردد اهالی ایجاد شده است.
بابایی لولتی همچنین از وقوع رانش در نقاط مختلف شهرستان خبر داد و گفت: در منطقه کوهدشت نیز نقاط رانشی داشتیم که تلاش میکنیم با تامین عرض مناسب جادههای جنگلی، این مشکل را در سریعترین زمان ممکن برطرف کنیم.
وی درباره خسارتهای بخش کشاورزی نیز اظهار کرد: بر اساس مشاهدات و ارزیابیهای میدانی اولیه، میزان خسارت وارد شده به بخش کشاورزی شهرستان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
فرماندار میاندورود ادامه داد: در حوزه برق نیز خساراتی به شبکه وارد شد که با تلاش همکاران شرکت توزیع برق، مشکلات ایجاد شده در اسرع وقت رفع شد.
وی با بیان اینکه در دیگر حوزههای زیرساختی نیز خساراتی به شهرستان وارد شده است، خاطرنشان کرد: با عنایت استاندار مازندران و همکاری ادارهکل راهداری و مدیریت بحران استان، این مسائل و خسارات با جدیت پیگیری خواهد شد.
بابایی یادآور شد: در صدد هستیم مشکلات ایجاد شده در پی این بارندگی را در سریعترین زمان ممکن برطرف کنیم و اقدامات لازم برای جبران و رفع خسارتها ادامه خواهد داشت.
فرماندار میاندورود در پایان ضمن قدردانی از صبوری مردم روستاهای شهرستان گفت: از اعضای ستاد مدیریت بحران، شهرداران، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و بهویژه بخشداران که در جریان این بحران در خط مقدم خدمترسانی به مردم حضور داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
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