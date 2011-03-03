80 هزار شغل در لرستان ایجاد می شود / رفع بیکاری تا سفر چهارم

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمود احمدی نژاد شامگاه چهارشنبه در گفتگوی زنده تلویزیونی در سخنانی با اشاره به برنامه های دولت برای اشتغالزایی در لرستان، اظهار داشت: در بخش صنعت دو طرح دو هزار میلیارد تومانی تصویب کردیم که یکی از آنها مربوط به شهرک صنعتی الکترونیک است که به سرعت در حال اجرا است و ظرفیت اشتغالزایی بالایی به همراه دارد.

ایجاد 10 طرح بزرگ صنعتی در استان لرستان

وی ادامه داد: همچنین طرح دیگر دولت در استان مربوط به 10 طرح صنعتی بزرگ است که در مجموع دو هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری دارد.

رئیس جمهوری بادآور شد: همچنین در دولت تصویب شد که دو کارخانه فولاد و یک کارخانه خودرو سازی در استان لرستان ایجاد شوند.

وی با تاکید بر تسهیل شرایط سرمایه گذاری در لرستان، خاطر نشان کرد: هر کسی در استان لرستان سرمایه گذاری صنعتی انجام دهد و نیاز به ارز داشته باشد ما به صورت نامحدود در قالب قرض الحسنه پرداخت می کنیم و این مخصوص همین استان است.

احمدی نژاد همچنین با تاکید بر اینکه در بخش کشاورزی هم پشتیبانی گسترده ای صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: در قانون بودجه 9 هزار میلیارد تومان برای کشاورزی در نظر گرفته شده است که بخش قابل توجهی از آن به استان لرستان داده خواهد شد که این امر موجب توسعه اشتغال در حوزه کشاورزی می شود.

وی با اشاره به دیگر فرصت های شغلی در حوزه های مختلف، عنوان کرد: در حوزه اشتغال یک ظرفیت دیگری در لرستان وجود دارد که معمولا به آن توجه نمی شود که این ظرفیت صنایع دستی است.

تعیین کارگروهی برای ایجاد 80 هزار شغل در لرستان

رئیس جمهوری با اشاره به ظرفیت ها استان در این بخش از جمله جاجیم و گلیم، بیان داشت: در کارگروهی که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد مقرر شد سال آینده بازارچه صنایع دستی در استان لرستان هم برای گردشگران و هم در راستای صادرات راه اندازی شود.

احمدی نژاد ادامه داد: در مجموع در جریان جلسه هیئت دولت کارگروهی تشکیل شد که در آن برای ایجاد 80 هزار شغل در سال آینده تقسیم کار صورت گرفت و من فکر می کنم اگر ما در یک سال بتوانیم 80 هزار شغل ایجاد کنیم مشکل اشتغال به طور قابل ملاحظه ای برطرف شود.

وی خاطر نشان کرد: با تحقق برنامه ریزی های صورت گرفته در این بخش در سفر بعد به استان لرستان امیدواریم که دیگر جوانان نگویند ما بیکار هستیم و من معتقدم که این امر شدنی است.

افزایش صادرات لرستان به 500 میلیون دلار

احمدی نژاد افزود: یکی دیگر از مصوبات کارگروه تشکیل شده این بود که برای سال آینده توافق شد سقف صادرات استان به بالای 500 میلیون دلار در سال برسد و این به معنای تولید اشتغال است.

وی با تاکید بر اینکه جوانان لرستانی جوانان با استعدادی هستند، افزود: باید برای اشتغال این جوانان راهکارهایی اندیشیده شود و تا همدلی در این استان صورت نگیرد این امر محقق نخواهد شد.

رئیس جمهوری با تاکید بر حمایت از هر کسی می خواهد قدم مثبتی برای استان در این حوزه بردارد، یادآور شد: لذا کارافرینان استان لرستان باید جلو بیایند تا مشکل اشتغال این استان برطرف شود و ما به این افراد بودجه و تسهیلات خواهم داد.

رفع مشکلات لرستان نیازمند وحدت است

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه در سایه وحدت بسیاری از مشکلات استان رفع خواهد شد، گفت: خوشبختانه در استان وحدت و همدلی هست، ولی این وحدت و همدلی باید وارد عرصه ساختن شود.

وی با تاکید بر خلاقیت جوانان در این حوزه، یادآور شد: جوانان لرستانی هم باید دست به ابتکار بزنند و بدانند از جانب ما حمایت و پشتیبانی خواهند شد.

رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: در کوتاه مدت اگر پروژه های عمرانی و مسکن در استان آن طوری که برنامه ریزی کردیم فعال شود فشار در این بخش پایین می آید تا با بهره برداری از طرح های صنعتی و کشاورزی مشکل به طور کلی مرتفع شود.

مسکن مهر لرستان در سال 90 نهایی می شود

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به انتقادات مردم از وضعیت مسکن مهر استان اشاره کرد و گفت: ما تذکر های لازم را در این زمینه به مسئولین امر دادیم که امید می رود مشکل در این زمینه مرتفع شود.

رئیس جمهوری ادامه داد: همچنین ما در بخش مسکن مهر مبلغ 25 میلیون تومان به لرستان تسهیلات داده ایم و این در حالی است که این رقم برای کل کشور 22 میلیون تومان بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به پیگیرهای صورت گرفته مسکن مهر استان لرستان تا پایان سال 90 کارش به اتمام خواهد رسید.

وی همچنین در مورد گلایه های مردم از روند پرداخت تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع)، گفت: ما از وزیر کار می خواهیم که این کار را دنبال کند.

اختصاص ردیف بودجه اختصاصی برای صندوق مهر امام رضا لرستان

رئیس جمهوری ادامه داد: همچنین در سال 90 برای صندوق مهر امام رضا(ع) استان لرستان یک بودجه اختصاصی در نظر گرفته می شود تا مشکلات مردم در این بخش تا حدی مرتفع شود.

احمدی نژاد به مصوبات ورزشی دولت اشاره کرد و گفت: در بخش ورزش برنامه دولت این است که هر جوانی در مراکز شهری در وهله اول و در روستاها در حد امکان اگر خواست ورزش کند فضای مناسب برای ورزش خود را پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه کسانی که در زمینه ورزش قهرمانی کار می کنند باید فضای لازم برای ورزش قهرمانی را داشته باشند، خاطر نشان کرد: اعتبار اختصاص داده شده برای بخش ورزش در سال آینده در قالب بودجه بالغ بر سه هزار میلیارد تومان خواهد بود.

افزایش سرانه ورزشی لرستان به یک مترمربع

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه در این استان طی سالهای اخیر کار های خوبی در حوزه ورزش انجام شده است، ادامه داد: سرانه فضاهای ورزشی در این استان از 21 صدم مترمربع به 44 صدم مترمربع رسیده است ولی ما فکر می کنیم باید این سرانه به بالای یک مترمربع ارتقا یابد بطوریکه برای هر لرستانی یک متر مربع فضای ورزشی ایجاد شود.

احمدی نژاد در مورد روند کند عملیات اجرایی دهکده المپیک نیز یادآور شد: بودجه ما در 1.5 سال اخیر در حوزه ورزش با مشکل مواجه بود که خوشبختانه در بودجه سال 90 اعتبارات لازم پیش بینی شده است که اگر این اعتبار تصویب شود پروژه های بزرگ ورزشی پیگیری خواهد شد.

جهش در حوزه حمل و نقل استان لرستان

وی همچنین به برنامه های دولت در حوزه حمل و نقل استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر عملیات احداث آزاد راه پل زال - اندیمشک برای تکمیل آزاد راه خرم زال در دست اجرا است.

رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت احداث آزادراه خرم آباد - اراک، عنوان کرد: این پروژه نیز در سال 90 با همکاری یکی از موسسات فعال عمرانی آغاز خواهد شد.

وی همچنین از تامین اعتبار اجرای دو راه آهن استان لرستان خبر داد و بیان داشت: با تحقق این پروژه ها جهشی چشمگیر در حوزه حمل و نقل لرستان اتفاق خواهد افتاد.